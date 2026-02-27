El Barça se aferra al liderato con una trabajada goleada

El Barça, con una trabajada victoria sobre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, recuperó virtualmente el liderato de la Primera División de Fútbol Sala a la espera de lo que haga este sábado ElPozo Murcia en su duelo ante el Illes Balears Palma Futsal, tercer clasificado de la tabla (18.00 horas). Un doblete de Matheus y una gran actuación de Sergio González encarrilaron el triunfo que mantiene a los de Javi Rodríguez en la batalla por esa primera posición.

Barça - Córdoba Patrimonio de la Humanidad Primera División BAR 5 1 COR Alineaciones Barça Feixas, Matheus, Gauna, Joao Víctor i Pito - cinco inicial - Dídac, Antonio, Adolfo, Touré, Catela, Martel, Sergio González, Granda y Fits. Córdoba Patrimonio de la Humanidad Fabio, Pescio, Arnaldo Báez, Del Morel i Carlos Gómez - cinco inicial - Víctor, Hugo, Zequi, David Fernández, Andrei, Titi del Rey, Murilo y Parreño.

El Córdoba se presentó en el Palau sin complejos, crecido por el empate conseguido en casa ante los azulgranas en el partido de la primera vuelta y pugnando por meterse entre las ocho primeras posiciones que dan acceso al play-off liguero. Pero en apenas seis minutos el Barça desarmó todas las defensas.

Antonio tuvo clara pero la volea que intentó el andaluz fue cazada por el meta. Poco después una asistencia de Miquel Feixas la remató fuera por muy poco Sergio González. A la tercera fue la vencida y en una jugada de manual de fútbol sala, llegó el primero. Una combinación a las cuatro esquinas entre Eric Martel, Sergio y Adolfo acabó con la diana del de Santa Coloma.

Ya en el tramo final de la primera parte, un rebote en un defensa del Córdoba cayó a Matheus que remató al fondo de la red para poner el +2 en el luminoso antes del descanso. Un balance escaso teniendo en cuenta las estadísticas del primer tiempo, con 17 chutes a puerta de los azulgranas (12 de ellos a puerta), por tan solo tres de los andaluces.

Dominio total

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Javi Rodríguez salió enfocado en ampliar su ventaja y encarrilar la victoria, y solo necesitó seis minutos para cumplir el objetivo. Ese tercer gol dio oxígeno a un Barça que, menos exigido por el marcador, pudo comenzar a relajarse y jugar con menos tensión. Situación que aprovechó el Córdoba para recortar distancias.

Pablo del Moral se deshizo de Catela y asistió a Pescio que estaba bien colocado ante Dídac y solo tuvo que empujar la bola al fondo de la red. El tanto andaluz no desconectó a los azulgranas que poco después encontraban también el camino del gol con una asistencia milimétrica de Antonio que remataba Sergio González.

La velocidad del juego se incrementó en el tramo final y todo se precipitó en los minutos finales cuando Córdoba optó por el portero jugador. Con uno menos sobre la pista, Arnaldo Báez se vio obligado a frenar con falta una internada de Adolfo y tras una revisión por el VAR, la jugada acabó con roja para el jugador del Córdoba y una falta peligrosa que transformó Antonio con un lanzamiento directo.

Con esa diana Córdoba bajó definitivamente los brazos y el marcador ya no se movió.