El Barça abre la temporada con la Supercopa en el Palau: confianza total en el bloque y deseo de revancha ante Jaén

El Barça está a punto de iniciar la temporada 2026-27 con el primer torneo oficial de la RFEF: la Supercopa de España. Cinco días después de revalidar la Copa Catalunya en Santa Coloma, el equipo ya tiene los cinco sentidos puestos en una Final a Cuatro que se disputará este fin de semana en el Palau Blaugrana, un escenario que hacía años que no acogía un título de esta magnitud.

El conjunto blaugrana llega con buenas sensaciones, manteniendo el bloque del curso pasado y con solo dos incorporaciones que ya se han adaptado plenamente. La ambición es clara: empezar la temporada igual que terminó la anterior, a un nivel altísimo y con un título más para la afición.

Javi Rodríguez: “Es muy importante que el Barça organice un evento tan importante”

El entrenador blaugrana destacó el valor de disputar la Supercopa en casa y el buen momento del equipo: "Es muy importante que el Barça como club organice un evento tan importante. Es una oportunidad buena para que todo el fútbol sala catalán disfrute de esta Supercopa aquí y venga a vernos."

Javi Rodriguez en la previa de la Supercopa de España / FC Barcelona

Javi Rodríguez subrayó la importancia de mantener la base del equipo y reforzar posiciones clave: "Lo más importante para un entrenador y para un equipo es mantener la base. Hemos reforzado la faceta de pívot y con la incorporación de Mouhoudine hemos conseguido traer a uno que puede suplir perfectamente a Erick Mendonça."

Sobre el estado físico y mental del grupo, el técnico se mostró optimista: "Llegamos bien. Estamos confiados y tenemos muchísimas ganas. Es una nueva oportunidad de enfrentarnos al Jaén después de la Copa de España y la Copa del Rey."

Y confía en que el Palau pueda marcar diferencias: "Espero que haya una buena afluencia y que la gente esté al lado nuestro porque lo vamos a necesitar."

Antonio Pérez: continuidad, afición y un duelo marcado por la revancha

El cierre blaugrana puso en valor la estabilidad del proyecto y la importancia de empezar fuerte: "Es muy importante mantener el bloque, tanto de entrenador, cuerpo técnico, como la mayoría de jugadores. Solo hemos incorporado a dos compañeros que se están adaptando súper bien."

Antonio también destacó el significado de jugar en casa: "Para nosotros es súper importante volver a jugar aquí, con toda la afición, con la gente de Barcelona y de Catalunya que nos anima durante toda la liga."

Antonio Pérez en la previa de la Supercopa de España / FC Barcelona

Sobre el duelo ante Jaén, rival que eliminó al Barça dos veces por penaltis la pasada temporada, el jugador fue claro: "Tenemos esas ganas de revancha, pero no con maldad. Tenemos ganas de poder ganarles, de hacerlo bien aquí en casa y dedicarle la victoria a toda la afición."

El cierre también valoró el rendimiento de los fichajes: "Tanto Souheil (Mouhoudine) como Higor se han adaptado muy bien. Estamos muy contentos de lo que nos aportan y esperamos que nos puedan ayudar a conseguir títulos como el de este fin de semana."

Y sobre el nuevo formato competitivo: "Hay que darle ese voto de confianza. Esperemos que todo vuelva a su cauce y que todos juntos remando podamos volver a poner al fútbol sala donde debe estar."

Un Palau preparado para el primer título del curso

El Barça afronta este sabado a las 16:15h la semifinal ante Jaén con la ambición de conquistar el segundo título en apenas una semana, con el Palau como motor emocional y con la posibilidad de sumar la quinta Supercopa de España de la historia de la sección.

El equipo llega con confianza, continuidad y un punto de revancha que añade intensidad al estreno oficial de la temporada 2026-27.