El Barça abre el telón con victoria ante Valdepeñas

El Barça arrancó con buen pie su andadura en la Liga Prime Futsal. El conjunto azulgrana se impuso por 2-5 al Valdepeñas en el pabellón Virgen de la Cabeza, en un encuentro que dominó durante buena parte del partido. Los goles de Antonio, Matheus, Pito, por partida doble, y João Víctor permitieron al conjunto azulgrana sumar los primeros tres puntos del campeonato.

Los azulgranas salieron con intensidad y no tardaron en generar peligro. En el minuto 2, Matheus estrelló un balón contra el palo, mientras que poco después Pato tuvo que intervenir para evitar el gol de Sergio González. El Valdepeñas también dispuso de algunas ocasiones, pero Dídac respondió con seguridad bajo palos.

Tras unos primeros minutos de igualdad, el Barça consiguió hacerse con el control del encuentro y encontró el camino del gol. En el minuto 14, Antonio adelantó a los visitantes con un potente disparo. Apenas un minuto después, Matheus amplió la ventaja hasta el 0-2 tras aprovechar una asistencia de Higor.

El conjunto local intentó reaccionar antes del descanso, pero Dídac volvió a ser decisivo con dos buenas intervenciones que permitieron al Barça mantener la ventaja.

El Valdepeñas reaccionó; el Barça sentenció

Tras el paso por los vestuarios, el Valdepeñas dio un paso adelante en busca de la remontada. En el minuto 22, Carrasco recortó distancias con una gran acción individual y colocó el 1-2 en el marcador.

Los locales siguieron apretando y rozaron el empate, pero Dídac volvió a aparecer para evitarlo. En el otro lado de la pista, Pato también tuvo trabajo y detuvo un peligroso remate de Sergio González.

El Barça supo resistir el empuje local y, en el minuto 32, volvió a poner tierra de por medio. Pito marcó el 1-3 después de una rápida transición conducida por Mouhoudine.

El Valdepeñas no se rindió y volvió a meterse en el partido en el minuto 37, cuando un gol en propia puerta de Sergio González estableció el 2-3. Sin embargo, la respuesta azulgrana fue inmediata. Pito, protagonista del tramo final, anotó el 2-4 con un potente disparo.

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Con el Valdepeñas jugando con portero-jugador en busca de una nueva reacción, el Barça aprovechó los espacios para sentenciar definitivamente el encuentro. En el minuto 39, João Víctor marcó el 2-5 y certificó el triunfo azulgrana.