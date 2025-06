Los árbitros ensucian la final y el Barça, contra las cuerdas

El Jimbee Cartagena derrotó por 3-2 al Barça para adelantarse por 2-1 en la final con los colegiados como tristes protagonistas. Su decisión de personar la segunda amarilla a Tomaz y mostrársela a Pito por protestar con 2-1 en el marcador debería meterlos en la nevera. El equipo de Duda tendrá dos opciones de revalidar el título liguero y de lograr el billete para la próxima Champions (la primera, este jueves a las 21.00 horas en el Palacio).

Jimbee Cartagena - Barça (fútbol sala, final Primera División RFEF), 24/6/2025 PRIMERA DIVISIÓN RFEF CAR 3 2 BAR Alineaciones JIMBEE CARTAGENA, 3 (1+2): Chemi (p.), Tomaz, Gon Castejón, Cortés, Pablo Ramírez -cinco inicial-, Waltinho (1), Mouhoudine (1), Mellado (1), Motta, Osamanmusa y Linhares. BARÇA, 2 (0+2): Dídac (p.), Erick, Eric Martel (1), Touré, Adolfo -cinco inicial-, Antonio, Sergio González, Pito, Matheus y Dyego (1).

Los primeros minutos fueron muy igualados, con buenas intervenciones de Chemi y Dídac, si bien los locales mantenían el partido en su terreno gracias a su fortaleza defensiva. Así, tras otra gran intervención del meta local ante Eric Martel, el visitante brilló ante Pablo Ramírez y Mouhoudine.

El único gol de la primera parte llegó al borde del 11' en una continua serie de fintas y pases extra que permitió a Waltinho encontrar un hueco entre Dídac y el poste para firmar el 1-0. La ventaja en el marcador y el sensacional trabajo defensivo local, con mención especial para Tomaz y para Gon Castejón, maniató las ideas azulgranas.

Sin Catela, Fits, Sergio Lozano y sin Dyego hasta el 24', los de Tino Pérez se topaban con el orden local y tan solo crearon dos ocasiones en un disparo de Antonio en el 17' tras una paralela que desvió Chemi y en un remate a la media vuelta de Matheus que rebotó en Mouhoudine. En la otra portería, dura salida de Dídac ante Tomaz y paradón ante Motta.

Matheus disparó alto en el 24' y acto seguido no dirigió la bola a gol a menos de medio metro de la portería tras una gran acción de Eric Martel. El Barça lo intentaba y Tino Pérez recurrió al 'tocado' Dyego en el 24', justo antes de una ocasión clarísima de Osamanmusa y una buena mano de Dídac a zurdazo de Linhares. Y ya habían pasado siete minutos.

Ahí Touré robó la cartera a su compatriota Mouhoudine y Eric Martel anotó el 1-1 a pase de Pito en el 30'. El galo local no tardó en rebelarse y enmendó su error con un golazo tan solo 13 segundos después para celebrar su paternidad (2-1). Ahí aparecieron los árbitros para ensuciar la final con otra lamentable decisión.

Tomaz agarró a Touré y los árbitros no le mostraron la segunda amarilla, pero sí se la enseñaron a un indignado Pito por protestar. ¡Qué vergüenza! El Barça pidió revisión, pero la norma no permite revisar la amarilla y roja no era. Además, el 'genio' Mellado aprovechó el cuatro para tres y anotó el 3-1 con un disparo raso en el 32'.

Los visitantes lo seguían intentando. Adolfo disparó al poste en el 35', se puso la camiseta de portero y Dyego hizo el 3-2 en el segundo palo con cinco faltas locales, lo que devolvió el 'portero-jugador' al banquillo. Dyego volvió con la camiseta y casi empata a cinco segundos del final. Ganó un equipazo, Jimbee Cartagena.