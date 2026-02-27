Antonio, el 'rey' de Europa: "Habrá momentos duros y tengo que estar preparado"

Tras el polémico empate del pasado fin de semana en Manzanares (3-3) con una nefasta actuación arbitral que prostituyó el VAR del fútbol sala (VIR), el Barça recibe este viernes al Córdoba Patrimonio de la Humanidad (20.30 horas) con el aliciente de que recuperará el liderato de manera provisional si suma los tres puntos. Con 41, los azulgranas están a dos de ElPozo, que recibe el sábado al Palma Futsal.

Una de las grandes figuras azulgranas es Antonio Pérez. El jiennense, objeto del deseo del coordinador Jordi Torras desde las categorías inferiores, fue el protagonista del Europeo en el que la selección que dirige el extécnico azulgrana Jesús Velasco se colgó el oro 10 años después.

A sus 25 años y con contrato renovado hasta 2028, el cierre compartió con el belga Rahou el premio al máximo realizador de la Eurocopa y se llevó el MVP de la final y el MVP de toda la competición. Casi un mes después, Antonio departió con SPORT en el Palau Blaugrana y explicó sus sensacionales y el enorme deseo que tiene de celebrar títulos con el Barça.

Como abogado... ¿es legal el Europeo que hizo?

(Ríe). Legal o no, salió todo perfecto, mejor de lo que podía soñar. Teníamos el objetivo de volver a ser campeones de Europa después de 10 años y estoy supercontento por todo el equipo y por la Federación, que lleva tiempo trabajando bien pese a que no estábamos consiguiendo éxitos. Y a nivel personal también salió todo genial. Al final se ha visto reflejado todo el trabajo que he hecho durante muchos años y ojalá sea la primera de muchas.

"Lo mejor es que no había egos. Yo soñaba con ser campeón de Europa y ya está"

¿Había imaginado un Europeo tan perfecto?

Es que nunca imaginé algo así. Soñaba con ser campeón de Europa y ya está. Lo mejor de la selección es que no había egos. O sea, daba igual quién se llevase el MVP, quién hiciese el gol y quién le diese la asistencia. Lo importante era el equipo. Sabíamos que lo importante era ganar. Y sí, me salió todo perfecto y me vine que no me cabían los premios en la maleta. Estoy superorgulloso de todo el equipo y, bueno, ya nos tocaba.

Antonio atendió a SPORT antes del duelo ante el Córdoba Patrimonio / GORKA URRESOLA

¿Durante el torneo tenía la sensación de que lo estaba haciendo muy bien?

Mmmm... piensas que lo estás haciendo bien. Todo el mundo tiene sensaciones después de los partidos y la mía era que estábamos haciendo un torneo muy bueno individualmente y, sobre todo, el equipo en su conjunto. Yo no me paraba a pensar si sería el MVP del torneo o cosas así. Yo quería ser campeón de Europa y todo lo demás ha venido rodado. Y bueno, entre partido y partido, sobre todo por la noche, lo típico, que estás en la cama, te pones a pensar y sabes que lo estás haciendo bien. Eso me daba como alas, más confianza para el siguiente partido.

¿Tenían una espina clavada desde la eliminación en los octavos del Mundial contra Venezuela?

Mira, en la primera charla, que había gente de la Federación, dijimos que el nivel de haber caído contra Venezuela no era real y teníamos que hacer un cambio de chip. Allí tocamos fondo... no podíamos ir más abajo, con todo el respeto. Sabíamos que Jesús (Velasco) era la persona ideal para liderar este proyecto y así se ha visto. En el equipo estábamos muchos que perdimos aquel partido y también queríamos quitarnos esa espinita con Portugal. Ahora, a disfrutarlo y también con la mente puesta en ser campeones del mundo.

"Velasco exige y da confianza a los jugadores. Puedes fallar y te sigue dando confianza"

¿Cuál es la varita mágica de Jesús Velasco?

Él tenía muy claro que hacía lo correcto. Yo lo conocía de mis dos primeras temporadas en el Barça. Es de los mejores entregadores que he tenido, gestiona el vestuario muy, muy, muy bien y siempre sabe lo que hace. Exige y da confianza a los jugadores. Puedes fallar y te sigue dando confianza. La gente lo llamaba loco por llevar a tantísimos jugadores y mira cómo compitió el equipo. Lo de la varita mágica habría que preguntárselo a él. Para mí la clave es cómo gestiona el vestuario y los egos, cómo confía en todos los jugadores y cómo hace que todo el mundo se sienta partícipe. Y eso no es fácil. En el Europeo había gente muy joven y jugamos los 14 en la final.

Vamos al Barça. ¿La figura de Javi Rodríguez es lo que necesitaban?

Seguramente sí. Estamos arriba en la clasificación y hicimos un partidazo en Murcia en los cuartos de la Copa del Rey. Nos ha inculcado el hambre y la ambición, el darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido. Quizá nos hacía falta ese entrenador que nos exigiese al máximo día a día. Nos ha hecho un cambio para bien. . Ojalá podamos rematar la temporada de la mejor manera posible.

Antonio Pérez tiene un cañón en la pierna derecha / DANI BARBEITO

¿Siente esa confianza?

Sí. Yo recuerdo su etapa de jugador al final, pero he visto vídeos y todo el mundo sabe lo que ha hecho en el fútbol sala. Ha sido un gran jugador, sabe muy bien lo que sentimos en el día a día y nos comprende muy bien. Nos exige mucho a todos. A mí personalmente también y me da mucha responsabilidad por mi posición. Yo quiero seguir respondiéndole así y mejorar cada día, que es mi objetivo. Estoy muy contento con el rol que me ha dado.

¿Cuántas ganas tiene de celebrar títulos con el Barça?

Muchísimas. En el vestuario tenemos una lista con los títulos. Ya logramos la Copa Catalunya y nos quedan las dos Copas y la Liga, así que estamos deseando tacharlas también.

"El objetivo es ganarlo todo con el Barça. Si no, no estaríamos aquí"

¿El objetivo es ganar los cuatro?

El objetivo es ganarlos todos. Si no, no estaríamos aquí. La pasada temporada estuvimos cerca, pero no ganamos nada y el Barça no se puede permitir dos años seguidos sin títulos. Nuestro primer objetivo es la Copa de España y después tendremos la Final Four de Copa del Rey y, sobre todo, la Liga. Tenemos que ganar la Liga y volver a la Champions como sea. Yo veo al equipo con muchas ganas y vamos por un buen camino.

Una maldad. ¿Va con Cartagena y con Palma en la Champions o prefiere que no pasen y haya dos plazas?

(Sonríe). Siendo egoístas, queremos que no la ganen, porque eso nos clasificaría para la Champions si jugamos la final, pero nosotros estamos enfocados en ganar la Liga y estamos seguros de que lo conseguiremos. No nos importa si Palma o Cartagena la ganan, así que les deseo suerte a los dos... pero no mucha.

Cuando las cosas no le salían tan bien, ¿llegó a pensar que quizá no sea tan bueno como siempre le han dicho?

Siempre hay momentos de debilidad. Cuando fallas o cuando no estás a tu nivel, no es que dudes... pero tienes que hacer un ejercicio mental muy fuerte. He pasado momentos duros aquí y en la selección, como cualquiera. Lo importante es cómo respondes ante ese momento de dificultad. Yo seguía confiando en mí y trabajaba más que el día anterior. Ni cuando fallas eres el peor ni cuando ganas eres el mejor del mundo.

Antonio Pérez quiere ganarlo todo esta temporada / GORKA URRESOLA

¿Le costó aterrizar después del Europeo?

No tuvimos mucho tiempo para asimilarlo, ¿eh? Llegamos un domingo por la noche, el martes estaba entrenando y el viernes jugué contra Alzira. Ahora que hemos ganado el Europeo y tengo el MVP, parece que todo el mundo se fija en Antonio, pero yo sigo igual. Tengo claras mis metas, sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Vendrán momentos duros, de dificultad y tengo que estar preparado.

¿Cuántas ganas tiene de ir a Jaén para celebrar un poco el oro?

Estoy deseando estar con la familia, aunque es verdad que vinieron todos menos mi padre a verme a Eslovenia y estuve con ellos. Necesito descansar y desconectar un poquito, porque enseguida nos vendrán objetivos fuertes y tenemos que estar preparados física y mentalmente. Me apetece mucho estar unos días en casa con mi gente, aunque estoy muy bien aquí en Barcelona.

"Si tuviese una moneda, yo apostaría a que vamos a ganar títulos esta temporada"

La temporada pasada me dijo que sí y mire lo que pasó. ¿Hay que apostar por este Barça?

Sí. Siempre hay que tener esa confianza. El año pasado te dijimos eso y ahora te lo volvemos a decir. Tenemos una plantilla muy buena, un entrenador que nos exige mucho, un club que apuesta fuerte por nosotros y tenemos la responsabilidad de devolverlo todo con títulos y con buen juego para que la gente pase un buen rato y disfrute con su equipo. Si tuviese una moneda, yo apostaría a que vamos a ganar títulos esta temporada.

¿Una moneda con dos caras?

Bueno... ¡Pues sí! Así es más seguro (ríe).