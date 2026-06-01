Antonio hace su magia para dar el billete a semifinales al Barça

El Barça solventó por la vía rápida la eliminatoria de la serie de cuartos de final del play-off por el título de la Liga de fútbol sala al imponerse al Viña Albali Valdepeñas del catalán Marlon Velasco en un intenso duelo marcado por los seis goles que se vieron en la primera mitad, las decisiones arbitrales y el acierto de Antonio. El jienense, con una asistencia y un gol dio la vuelta a un partido en el que los azulgranas habían ido siempre a remolque.

Viña Albali Valdepeñas - Barça (01-06-2026) Primera División de Fútbol Sala VAV 4 6 BAR Alineaciones Viña Albali Valdepeñas Pato, Joao SIlveira, Torres, Naranjo y Nicolás - cinco inicial - Borja Puerta, José Mario, Alberto, Carrasco , Álex, Sinesio Jr., Yáñez, Lucas Cézar, Ribeiro. Barça Miquel Feixas, Antonio, Catela, Touré y Pito - cinco inicial - Matheus, Miñano, Joao Víctor, Eric Martel, Sergio González, Erick, Fits, Gauna y Dídac Plana.

El rival a batir en semifinales será el Inter Movistar, que eliminó a Jimbee Cartagena (3-2). Tras la victoria en el Palau y el emotivo homenaje de despedida a Sergio Lozano en el primer choque de la eliminatoria, el Barça buscaba sentenciar y evitar un enfrentamiento extra. Pero el combinado vinatero tenía otros planes ante su afición y la atenta mirada del seleccionador Jesús Velasco, presente en las gradas.

Ataque y derribo

El encuentro arrancó bien para el Barça en un Pabellón Virgen de la Cabeza entregado a su equipo. Pito, en una jugada que empezó y finalizó, aprovechó una gran asistencia de Catela para encarar portería y abrir el marcador. Poco le duró la ventaja a los de Javi Rodríguez, apenas los dos minutos que tardó Javi Naranjo, que ya había marcado en el Palau, en batir a Feixas. Dudó el guardameta azulgrana en la salida y no pudo atajar el primer gol local.

Crecido por esa rápida reacción apretó Valdepeñas que vio recompensado su empeño con el segundo, tras un mano a mano entre Fits y José Mario acabó con la bola rebotando en Joao Victor y colándose al fondo de la red. A 5' para el descanso Yáñez, en una jugada personal por la banda izquierda hacía el tercero para su equipo. Una diana que ponía ya cuesta arriba el partido al Barça, casi inédito en ataque en esos momentos.

Pero aún quedaban minutos y tras un tiempo muerto de Javi Rodríguez, resurgieron los azulgranas, de la mano de Joao Victor. El de Sao Paulo hizo buena una asistencia de Matheus al palo largo para rematar al fondo de las mallas casi sin ángulo.

Poco después, el Barça ya había dado la vuelta a la situación con un penalti que transformó Catela para llegar al descanso con un 3-3 en el marcador tras un inicio de partido frenético.

La segunda mitad arrancó con el combinado local algo desubicado, aunque fue despertando poco a poco para pegar primero, pese a que los azulgranas habían tenido más y mejores ocasiones. Mateus Torres lo intentó por la banda derecha y aprovechó un pequeño error en la defensa del Barça para lanzar un pase a Nicolás que esperaba en el segundo palo para rematar a bocajarro.

A partir de ahí el encuentro entró en una fase dominada por discutidas decisiones arbitrales que perjudicaron tanto a unos como a otros. Con varias tarjetas amarillas y cuatro faltas por equipo afrontaron los últimos e inciertos nueve minutos de partido.

Remontada contra viento y marea

De nuevo fue necesario un tiempo muerto de Javi Rodríguez para que el escenario cambiara. Tras la arenga del técnico, llegó la diana. Una jugada de estrategia servida a la perfección por Antonio para Joao Victor. De nuevo el brasileño fue diferencial y tras dejar sentados a dos defensas marcó el cuarto.

Tras el gol, llegó una nueva controvertida decisión arbitral. El Barça exigió unas manos que suponían la sexta falta del combinado local y por tanto un doble penalti, pero los colegiados no vieron nada punible en esa acción y el encuentro continuó.

No se desconcentró el Barça que, a renglón seguido, dio la vuelta al partido. Antonio hizo de nuevo su magia y puso a su equipo por primera vez en el partido por delante en el marcador.

Gauna puso la guinda del pastel tras una pared con Matheus que acabó en el sexto y definitivo de la noche y certificó el billete a las semifinales.