Antonio también lidera el nuevo Barça de Javi Rodríguez

El Barça ofreció muy buenas sensaciones este viernes con una clara victoria por 6-0 ante el Toulon Métropole Futsal (séptimo en la pasada liga gala) en el primer amistoso de pretemporada a las órdenes del nuevo técnico Javi Rodríguez en su regreso al club 13 años después.

Barça - Toulon Métropole Futsal (amistoso, fútbol sala), 15/08/2025 AMISTOSO BAR 6 0 TOU Alineaciones BARÇA, 6 (3+3): Miquel Feixas (p.), Antonio (2), Matheus, Luciano Gauna (1), Pito (1) -cinco inicial-, Dídac (p.s.), Pau Recasens (1), João Victor (1), Adolfo, Toure, Eric Martel, Sergio González, Erick y Ruben Rodó. TOULON MÉTROPOLE FUTSAL, 0 Jesús Quiles (p.), Dani Gonçalves, Tavares, Pasquier, Rubén Ordóñez -cinco inicial-, Charnot (p.s.), Rubén Gómez, Raúl Villaverde, Gustavo Henrique, Boutaleb, Snoussi, Marouani y Sambague.

A puerta cerrada en la Ciutat Esportiva, el partido supuso el debut de dos de las tres incorporaciones para la nueva temporada; además, tanto João Victor (aparcamos definitivamente el apodo de 'Neguinho' por deseo del jugador') como Luciano Gauna marcaron. No 'redebutó' Pol Pacheco por leves problemas físicos.

El choque también sirvió para comprobar cómo Antonio (con contrato hasta 2028) ha arrancado al mismo nivel al que rayó durante todo el curso pasado. Además de ejercer de líder en defensa, fue el principal argumento ofensivo del equipo que dirigió Tino Pérez y este viernes marcó dos tantos.

A Javi Rodríguez le gustó su equipo / FCB

Para seguir con las buenas noticias, Adolfo jugó después de que Javi Rodríguez fuese clave para frenar su posible marcha al Benfica. Miquel Feixas fue titular tras desaparecer de la pista después de su lesión en la pasada temporada, mientras que siguen lesionados Fits (podría volver en septiembre) y Catela (2026).

El primer gol local llegó a los ocho minutos en una buena acción de Touré (acabó muy bien el curso pasado) que aprovechó el jugador del filial Pau Recasens. Ahí tomó las riendas en todos los sentidos el jiennense Antonio para anotar dos goles en apenas dos minutos y enviar al partido al descanso con el 3-0.

João Victor marcó en la segunda parte / FCB

En la segunda parte se 'estrenaron' dos fichajes y Pito inició su rehabilitación después de un curso con demasiadas sombras. El brasileño João Victor firmó el cuarto tanto azulgrana y, ya en los minutos finales, el argentino Luciano Gauna lo emuló y el de Chapecó estableció el 6-0 definitivo.

Pese a tratarse del primer test del verano, el ritmo fue notable y ya empieza a verse la filosofía que pretende implantar el 'Mito' en el juego del equipo. Se puede fallar, se puede llegar tarde y se pueden cometer errores tácticos, pero lo que no perdonará nunca el nuevo técnico blaugrana es la falta de intensidad.

Luciano Gauna celebró su primer gol como blaugrana / FCB

Lo siguiente será otro amistoso el próximo miércoles frente al Barça B de Sergi Altisent con el emblemático Sergio Lozano como ayudante. Después, el Internacional Masters Futsal en Portugal frente al Benfica (23 de agosto) y al Sporting (24). Por fin, el 29 de agosto, 'semis' de la Copa Catalunya ante el Sala 5 Martorell.