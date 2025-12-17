A Antonio le sientan de maravilla los galones en el Barça

En el capítulo de grandes incorporaciones del fútbol sala azulgrana aparecerá sin duda el de Antonio Pérez. Fichado en 2022 por un Jordi Torras que llevaba años siguiéndolo en las categorías inferiores y después en el primer equipo del Jaén Paraíso Interior, para su llegada al Palau tuvieron que alinearse todos los astros.

Nacido el 19 de octubre de 2002 en Jaén, el cierre internacional destacó siempre como excelso jugador y como gran estudiante. De hecho, alternó los entrenamientos y los partidos a las órdenes de Dani Rodríguez con los estudios del Grado en Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad de Jaén.

Antonio se convirtió con 20 años en un jugador muy deseado por los grandes, pero ahí sus padres medio lo obligaron a prometerles que no saldría de Jaén hasta acabar sus estudios. Dicho y hecho. El jugador azulgrana se graduó en junio de 2022 y acto seguido fue presentado como nuevo jugador del Barça hasta 2025 (en enero renovó hasta 2028).

Primer plano de Antonio Pérez / VALENTÍ ENRICH

Torras quiso ficharlo antes y pudo hacerlo hace tres años con el convencimiento de que marcaría una época como azulgrana. El andaluz es de esos jugadores callados que habla en la pista con un papel clave en defensa, en el inicio de la construcción y como goleador con un disparo letal y una inteligencia innata en la toma de decisiones.

Sin embargo, lo del curso actual ya es harina de otro costal. Antonio lleva ya siete goles en la Liga por los tres del brasileño Joao Victor y el que marcó el domingo Erick, los otros dos jugadores que están actuando en la posición de cierre. Además, juega con una confianza y una solvencia propia de los elegidos.

Antonio ya tiene claro que debe tomar las riendas del equipo. "Cada vez me siento más líder, con más galones por así decirlo y creo que eso se ve reflejado en la pista. Por mi posición tengo que mandar, aunque es algo que me han pedido siempre. Estoy contento con mi juego y con el equipo", explicaba hace un par de semanas en un 'canutazo'.

Antonio tiene un misil en su pierna izquierda / DANI BARBEITO

La llegada de un ganador nato como Javi Rodríguez ha sido una bocanada de aire fresco en un vestuario castigado por las lesiones en las dos últimas temporadas en las que tan solo alzó una milagrosa Copa de España con medio equipo KO a las órdenes de Jesús Velasco. Ha dado confianza a todos los jugadores, incluido por supuesto Antonio.

El 'Mito' se rinde en elogios ante el jiennense. "¿Qué voy a decir de Antonio? Pues que es un pedazo de jugador y cada vez va cogiendo más galones, que es lo que le pido yo. Para mí es un lujo tenerlo en el equipo y, además, no deja de dar pasos adelante", comentó el míster barcelonista.