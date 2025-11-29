Antonio dirige la sinfonía azulgrana ante el tricampeón de Europa

El Barça más solvente se impuso por 2-0 al Illes Balears Palma Futsal este sábado en el Palau con una entrada más floja de lo esperado y con un Antonio que se echó el equipo a sus espaldas en las dos mitades de la pista y abrió un marcador que cerró Adolfo.

Barça - Illes Balears Palma Futsal (fútbol sala, Primera División), 29/11/2025 PRIMERA DIVISIÓN BAR 2 0 PAL Alineaciones BARÇA, 2 (2+0): Dídac (p., 1'-2' y 3'-40'), Antonio (1), Matheus, Adolfo (1), Pito -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s., 2'-3'), Fits, Eric Martel, 'Lucho' Gauna, Touré, Pol Pacheco y Erick. ILLES BALEARS PALMA FUTSAL, 0 Dennis Cavalcanti (p.), Ernesto, Machado, Mario Rivillos, Fabinho -cinco inicial-, Deivão, Charuto, Lucão, David Peña, Mateus Maia y Alisson Neves.

Con la mala noticia de que el emblemático exazulgrana Lin se cayó finalmente de la convocatoria, el cuadro palmesano llegaba en una situación complicada, con un solo punto de renta por encima del corte para la Copa de España y con la necesidad de superar al FC HIT en octavos de Champions tras el 2-2 de la ida.

El cuadro azulgrana, que llegaba con dudas ante los equipos 'grandes', realizó la mejor primera parte de la 'era Javi Rodríguez'. Un inmenso Antonio se multiplicó ante la baja por sanción de Joao Víctor y lideró un gran trabajo colectivo en el que también brillaron Pito y Adolfo..

El ex de Industrias y el visitante Machado chutaron al poste antes de un paradón de Dídac con la cara que lo llevó un minuto al banquillo. Pito recibió una falta en el 5' cuando se disponía a encarar a un Dennis Cavalcanti que también evitó el gol de Fits en el 7'.

Touré encara al visitante Lucão / FCB

Ahí empezó un triste 'show' arbitral, con una descomunal parada de Dídac tras la que no señalaron córner, un faltón no señalado sobre Pito y una falta inexistente contra Lucão. El Barça se había hecho con el control y el brasileño respondió bien a disparos de Touré y Pito en el 14'.

La 'pizarra' de Javi Rodríguez brilló en el 1-0 al paso por el 15' en un córner que sacó Matheus y permitió a Antonio fusilar la portería balear tras un cruce perfecto de Adolfo. Lo siguiente fue otro despropósito arbitral, ya que convirtieron una posible roja a Deivão por una entrada sobre Antonio en un 'jueguen, jueguen'.

Todo ello tras consultar el VAR del mercadillo de la RFEF, que ni siquiera pudo ofrecer la imagen de la acción. No obstante, el partido estaba de cara y Adolfo culminó con el 2-0 una gran contra iniciada por Antonio y conducida por Eric Martel por la derecha. Antes del descanso, le perdonaron una posible amarilla a Antonio.

El azulgrana Pito, defendido por Machado / FCB

El conjunto balear regresó más intenso y Dídac se empleó a fondo a disparo de Machado tras dos buenas intervenciones de un Dennis que cada vez se incorporaba más al ataque. En el 25'', Touré disparó alto delante de la portería tras una gran pared con 'Lucho' Gauna .

En el 30', rigurosa expulsión de Charuto por dos amarillas (discutible la segunda) tras consultar con el VAR de los 'Teleñecos'. El Palma Futsal superó los dos minutos en inferioridad con un chut al larguero de un inmenso Antonio y Antonio Vadillo dio entrada al meta Luan Muller a 5:30 del final para atacar con cinco.

La defensa local fue extraordinaria y tan solo concedieron un disparo a Fabinho que envió fuera. Dejar sin marcar a Palma habla del trabajo colectivo del mejor Barça del curso, que se reafirma en la segunda plaza y se sitúa a dos puntos de ElPozo (recibe al Jaén Paraíso Interior).