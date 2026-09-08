El ansiado premio para Gadeia, un profesional ejemplar a sus 38 años

Los dos mejores equipos de los últimos tres lustros en el fútbol sala son el Barça de Marc Carmona a comienzos de la pasada década y el Movistar Inter que le tomó el relevo con un Jesús Velasco que después dirigiría al cuadro blaugrana y conquistaría la cuarta y última Champions de la sección.

El emblemático experiodista José María García arriesgó con el fichaje del luso Ricardinho y Velasco le permitió desplegar su arsenal técnico sin salirse del entramado táctico de un técnico que es experto en dar rienda suelta al talento de sus jugadores.

Junto al que fuese elegido durante varios años 'Mejor jugador del mundo', Inter creó un equipazo en el que destacaban el meta Jesús Herrero (sigue en activo a sus 39 años), el duro brasileño Rafael Rato, un Carlos Ortiz que acabaría retirándose en el Barça o el 'pulmón' gallego Pola.

Gadeia, con el MVP de la liga 2017-18 / LNFS

En la temporada 2012-13 aún mandaba el Barça de Carmona cuando Inter fichó a Fabrício Bastezini Spinello, más conocido como Gadeia, quien había clasificado para la final de la Liga Brasileña al modesto Copragil en compañía de uno de los cinco mejores jugadores de la sección del Barça, Dyego.

Con 24 años recién cumplidos, el ala-pívot no terminó de cuajar, se marchó tres temporadas al Intelli de su país (ganó la liga en la primera) y regresó a la 'máquina verde' en 2016, que superaba una y otra vez al Barça de Andreu Plaza. Allí ganó dos Champions, tres Ligas y una Copa de España.

Tras una temporada en el Kairat kazajo en la que alzó el título liguero (2020-21), Gadeia se enroló en ElPozo Murcia con Diego Giustozzi en el banquillo y el domingo logró su primer título cinco años después. A sus 38 años, corrió en el último minuto como si fuese un juvenil y celebró la Supercopa como si de una Champions se tratase.

Un emocionado Gadeia se tapa la cara tras ganar la Supercopa / ELPOZO FS

"Las lesiones me han respetado en mi carrera y todavía puedo aportar cosas. Estoy muy contento, tratando de disfrutar lo poco que me queda, porque ya tengo en mi cabeza que son mis últimos años o, mejor dicho, mis últimos momentos como jugador", dijo a SPORT un feliz Gadeia sobre la pista de un Palau que estuvo a punto de pisar como azulgrana en el pasado.

"Como ahora juego atrás, tengo que correr menos y me he adaptado muy bien a pelearme con los pívots. Josan (González, el técnico confía mucho en mí y todos hemos sido muy felices este fin de semana. Ya nos tocaba ganar un título, porque nos habíamos quedado bastantes veces muy cerca", recalcó el brasileño.

"Al final llegó nuestro momento. Fiché por ElPozo para ganar títulos, porque es un club muy grande y con mucha historia, un club espectacular. Valoro muchísimo el esfuerzo y el sacrificio de todos", concluyó el bicampeón de la Copa América.

El equipo celebró la conquista de la Supercopa con su afición / RFEF

Josan González se deshizo en elogios hacia el brasileño. "Es implacable. Tiene todo lo que tiene que tener un deportista. Lo ha ganado todo y esas ganas y la alegría que tiene se contagian. Hemos roto una racha terrorífica te puedo decir que 'Gade' es un ejemplo para todos", señaló el entrenador de ElPozo.

Fran Serrejón, director deportivo de ElPozo y uno de los mejores jugadores españoles de la historia, se felicitó por un título "que es fruto del trabajo de todos y que tantas ganas teníamos de ofrecer a la afición. Hasta a un ganador como Gadeia le podía afectar el perder tantas finales".