Alzira - Barça, en vivo: cuarta jornada de liga hoy en directo

Sigue en directo el duelo de la cuarta jornada de la liga nacional de fútbol sala entre Alzira y Barça

Los jugadores del Barça celebran un gol

Los jugadores del Barça celebran un gol

Xavier Zapater

El Barça busca mantener la buena dinámica de las primeras jornadas con la visita a la pista del Alzira.

Sigue en directo el partido en Sport.es.

