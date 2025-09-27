Alzira - Barça, en vivo: cuarta jornada de liga hoy en directo

El Barça busca mantener la buena dinámica de las primeras jornadas con la visita a la pista del Alzira.

Sigue en directo el partido en Sport.es.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.16 Fits quería combinar con Martel dentro del área, pero estuvo atenta la defensa para interceptar el pase. Tiempo muerto en el Palau d'Esports d'Alzira a falta de poco menos de cuatro minutos para el descanso.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.15 Impresionante el caño de Martel por banda derecha, que obliga a Cola a cometer falta. Vio tarjeta amarilla el jugador del Alzira.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.14 ¡Fueeeeraaaa Pitoooo! Remate con izquierda que se marcha por el lateral de la portería del Alzira. Le pegó demasiado cruzado. El Barça está teniendo grandes ocasiones para igualar el marcador, pero no está siendo contundente en la definición.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.13 Providencial Rubén Sánchez. Pito ya se relamía en el segundo palo y estuvo rapidísimo el defensa del Alzira para evitar que empatara el partido el Barça.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.11 Touré encontró liberado a Pacheco, tras un buen uno contra uno, pero el remate de Pol no supera el muro defensivo del Alzira. Había muchos jugadores en la trayectoria.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.10 ¡Tiempo muerto solicitado por Braulio Correal! Su equipo está sufiendo ahora ante la ofensiva del Barça.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.8 ¡Nuevo paradón de Àlex Lluch! Gran movimiento de pívot de Fits, que se fue de su defensor, pero su remate con la izquierda es detenido por el guardameta local.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.8 ¡Qué parada! Pacheco se plantó solo delante del guardameta del Alzira, pero la vaselina no supera al portero.

ALZIRA FS 2-1 BARÇA | MIN.7 Mal envío de Antonio en profundidad que no puede conectar con ningún compañero. Domina el Barça en este tramo de partido, tras un arranque complicado para ellos.