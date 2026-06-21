Adolfo, el 'superhombre' del Barça en la final ante ElPozo

Como en todo en la vida, hay deportistas que prefieren dejarse ir en determinadas circunstancias y hay otros que deciden honrar su profesión hasta el final, como está sucediendo con Nico Laprovittola en el baloncesto. El base-escolta argentino sabe que no será renovado, pero ha peleado para recortar los plazos con el objetivo de ayudar al Barça de Xavi Pascual en los play-offs y está siendo decisivo.

En el fútbol sala destaca en este sentido la figura de Adolfo, el incansable ala azulgrana que fue intervenido el pasado 3 de abril por una inestabilidad en el hombro derecho derivada de la lesión que sufrió en los cuartos de final de la Copa de España ante el Viña Albali Valdepeñas y que se agravó en semifinales frente a ElPozo Murcia Costa Cálida (ambos partidos se saldaron con victoria por siete goles a uno).

Los servicios médicos determinaron un período de recuperación de unos tres meses, lo que prácticamente suponía que el internacional español no jugaría más esta temporada con el Barça y debería conformarse con estar completamente recuperado de cara a la pretemporada del curso que viene. Un 'palo' en uno de sus mejores cursos tras 10 años a gran nivel en el club.

Adolfo y Ligeiro pelean por una bola dividida / DANI BARBEITO

Sin embargo, el conformismo es una palabra prohibida en el universo de Adolfo, un jugador que llegó al Barça de Andreu Plaza como goleador tras formar una pareja letal con Dani Salgado en Industrias (lo fichó Marc Carmona y se quedó un año cedido en Santa Coloma) y que tuvo que centrarse en tareas defensivas por las bajas. Y lo hizo sin rechistar. Como cuando sacrifica su juego ofensivo para defender minutos y minutos el portero-jugador rival.

Dicho y hecho. Adolfo entró en la convocatoria en el primer partido contra ElPozo Murcia y estuvo a punto de salir en la inferioridad tras la roja a Pito, pero no se atrevieron. En el segundo, nadie pudo frenar sus deseos. Jugó más de 10 minutos, defendió el ataque de cinco y cerró la victoria con un 6-1 que celebró con la ilusión de un niño.

"Creo que el segundo día después de salir del hospital, que estaba que no podía ni mover el brazo, me empecé a plantear que tenía que ponerme a trabajar para llegar a la final. Lo quería intentar y sabía que lo íbamos a conseguir. Con sacrificio y con entrega, todo se consigue", comentó el catalán en la zona mixta del Palau.

Adolfo celebra con sus compañeros uno de los goles ante ElPozo / DANI BARBEITO

"Es cierto que hemos pasado por diferentes procesos y han sido procesos muy dolorosos en los que yo mismo lo veía imposible. Con los dolores que tenía, les decía a los servicios médicos que no llegaríamos, pero al final ha sido espectacular. Tenemos a gente estupenda a nuestro alrededor", prosiguió el vigente campeón europeo con la 'Roja' de Jesús Velasco.

"Me encontré muy bien para haber hecho un solo entrenamiento con mis compañeros después de dos meses y medio. En estos casos, la adrenalina del partido y la ilusión te cargan las pilas después de cada carrera. Al final ya estaba bastante desgastado. Y en el gol, Sergio (González) me buscó hasta que me encontró", añadió el 'culé' desde niño (lo ha repetido en múltiples ocasiones).

Sergio González se mostró muy feliz por el gol de su compañero y dijo entre risas que "no quería que me la devolviese, para que marcase él. "Es importantísimo para nosotros. Fue el primero en renovar conmigo aquí, nos da muchas cosas buenas, es muy generoso en el esfuerzo y hasta le he echado bronca por hacer demasiado. Es vital en ataque y defensa, el jugador que todo entrenador quiere tener", explicó Javi Rodríguez, quien fue clave para frustrar su marcha al Benfica.