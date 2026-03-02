Adolfo renovó con el Barça hasta 2028... y hay otros tres jugadores en la recámara

Un importante director deportivo comentaba años atrás que los jugadores se renovaban ellos solos con su rendimiento y un entrenador insistía en que los minutos se los ganan ellos en los entrenamientos. En ocasiones no se cumplen las dos premisas (sobre todo la primera), pero el azulgrana Adolfo Fernández es el mejor ejemplo de ambas y... no será la única renovación en los próximos días o en las próximas semanas.

El ala catalán se ha vaciado siempre por el equipo desde su llegada al Barça en 2016 después de un último curso cedido en Industrias Santa Coloma y se lo ha ganado todo a base de trabajo, de compromiso, de jugar con dolor y de brillar en las dos mitades de la pista, desde la defensa del portero jugador hasta el desborde en el uno para uno o marcando goles importantes.

La pasada temporada fue la más difícil en la carrera del colomense, quien cumplirá 33 años el próximo 19 de mayo. Adolfo vivió en primera persona la dolorosa eliminación en los octavos de final del Mundial en 2024 y se pasó muchos meses con problemas en los abductores que lo obligaron a parar en más de una ocasión con lesiones recurrentes.

Adolfo Fernández, con el directivo Joan Solé / FCB

Tanto, que llegó a tener medio pie fuera del Barça por las dudas en torno a su físico y a una importante oferta del Benfica. Sin embargo, la llegada de Javi Rodríguez al banquillo y una llamada providencial calmaron al histórico jugador azulgrana, quien volvió a hacer lo que mejor sabe ya sin esos problemas físicos: trabajar y seguir trabajando.

Adolfo se ha proclamado campeón de Europa con España y está siendo clave en el devenir del equipo esta temporada, clasificado ya para la Final a Cuatro de la Copa del Rey, segundo en la liga a dos puntos de ElPozo Murcia y con el Viña Albali Valdepeñas como rival en los cuartos de final de una Copa de España que se disputará de aquí a dos semanas. Con 12 goles, es el segundo máximo goleador del equipo por detrás tan solo de los 15 de Pito.

El catalán acababa contrato en junio y seguirá de azulgrana al menos hasta 2028, lo que supondrán 12 temporadas seguidas en el Palau y ahora es clave para Javi Rodríguez. "Jugar en el Barça para mí es un sueño hecho realidad y continuar dos años más después de llevar ya 10 no se puede explicar con palabras. Es un privilegio y una gran suerte seguir defendiendo al mejor club del mundo y vestir esta camiseta", comentó.

El culé Adolfo es muy feliz en el Barça / FCB

"El objetivo al que aspira un equipo como el nuestro es estar, como mínimo, en las finales y tratar de ganar cada título que tengamos por delante. Hemos empezado muy bien y ahora estamos en el tramo importante. Nos hemos clasificado para la Final Four de la Copa del Rey y esperamos conseguir en Granada el primer título de la temporada con la Copa de España", concluyó.

Otras dos renovaciones (o tres)

La importancia de Adolfo y el hecho de que ya estuviese todo hablado ha permitido que la renovación se haga oficial en pleno proceso electoral. Por eso ha sido el directivo Joan Solé el que asistió el acto y no un Aureli Mas que dimitió junto al propio expresidente Joan Laporta y a la mayoría de la Junta Directiva.

Otros dos jugadores renovarán en breve y ambos son zurdos: Matheus y Catela. El brasileño ha superado sus problemas de motivación tras quedar fuera de la lista de Marquinhos Xavier para el Mundial que conquistó Brasil en 2024 y está siendo una de las figuras de la temporada (marcó dos golazos la pasada jornada contra el Córdoba) y el gaditano acaba de volver tras una grave lesión de rodilla y ya está exhibiendo su mágica pierna izquierda.

El tercero en discordia es Eric Martel. La realidad de 'Nakata' ha cambiado para bien en los últimos dos meses de competición, en los que a su habitual trabajo denodado está añadiendo un papel clave en ataque con goles importantes y muchos minutos. A día de hoy, está más cerca de renovar. Mucho más difícil lo tendrá Erick Mendonça e incluso un Fits con contrato hasta 2027.