Adolfo: "Si no merecemos vestir esta camiseta... Nadie está por encima del Barça"

El Barça dijo adiós a la Copa de España en las semifinales de la peor manera: sin dar la cara. Los de Tino Pérez recibieron una impactante e incontestable goleada por parte de Peñíscola, líder de la LNFS, que aprovechó el mal partido del cuadro culé para hacer mucha sangre. 8-2 reflejaba el marcador del Palacio de los Deportes de Murcia cuando se consumieron los 40 minutos de juego.

Además de la enorme goleada encajada, que los jugadores tendrán tiempo de digerir en las casi seis horas de autocar de vuelta a Barcelona, el Barça lamentó la dura baja de Juanjo Catela, que tuvo que abandonar la pista en camilla por una lesión en la rodilla derecha y salió directo al hospital. Los pronósticos no son nada buenos y podría no volver a jugar hasta la temporada que viene.

Entre Juanqui, pívot de 36 años que participó en los cuatro primeros goles de Peñíscola, y Gus, el experimentado portero de 45 años que sacó prácticamente todos los disparos con sello culé, lapidaron a un Barça que no tuvo orgullo sobre el campo y acabó encajando ocho tantos, ya con el juego de cinco y sin ninguna esperanza de remontar.

Después de que Sergio Lozano atendiera a los medios para pedir disculpas a la afición y mostrar el apoyo de toda la plantilla al lesionado Catela, fue Dídac Plana el que pasó por los micrófonos de 'Esport 3'. El meta catalán, bastante más enfadado, fue muy autocrítico.

Se puede perder, pero no haciendo este ridículo Dídac Planas — Portero del Barça

"Yo he sido espectador y medio equipo también", arrancaba al ser preguntado sobre su papel en la segunda parte, en la que prácticamente no participó porque Tino Pérez optó por sacar rápidamente el portero-jugador con la intención de acercarse al marcador, ya muy abultado.

"Nos han superado en todos los niveles, no han metido una paliza y el resultado no es casualidad. No sé ni que decir, la verdad. Duele mucho perder así. Se puede perder, pero no haciendo este ridículo", declaraba sobre el duelo. "Claro que podemos, pero jugando así, no pasamos ni de cuartos", finalizaba valorando las opciones del equipo en el campeonato doméstico.

No estamos a la altura. Hoy hemos hecho una mierda Adolfo Fernández — Jugador del Barça

Adolfo le cogió el relevo. "Es un día negro, inadmisible para todo lo que representamos. Solo podemos pedir perdón a la afición... De nada sirve el partido de ayer (contra Industrias) si hacemos la mierda que hemos hecho hoy", empezó el '8' culé.

También muy autocrítico, Adolfo dejó claro que "tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar. Está claro que no estamos a la altura ni estamos demostrando el nivel que tenemos. Nos queda el objetivo de estar en Champions la temporada que viene y ganar la Liga, pero tenemos muchísimo que mejorar para ello".

Finalmente, el de Santa Coloma volvió a mostrarse contundente: "no podemos salir a un partido tan importante así, no hemos estado a la altura, durante la temporada no lo estamos haciendo. Tenemos que estar dispuestos a todo lo que pueda pasar, el Barça está por encima de cualquier jugador, yo el primero, si no merecemos vestir esta camiseta tendremos que aceptarlo".

Solo ha habido un entrenador dentro del campo. Me ha superado en todo Tino Pérez — Entrenador del Barça

Tino Pérez, entrenador culé, habló después en rueda de prensa: "Lo primero, felicitar a Peñíscola porque ha hecho un gran partido. Es justo merecedor de la victoria y del pase a la final. Segundo, pedir disculpas por el número que nos hemos guardado hoy. Posiblemente, nuestro peor partido del año", empezó el toledano.

"En estos momentos, lo mejor es hablar lo menos posible. Insisto en que solo ha habido un entrenador dentro del campo y solo un entrenador dentro del campo, que ha sido Santiago Valladares. Me ha superado en todos los aspectos. Me he equivocado en todo, desde el final del partido de ayer", prosiguió.

"A pesar de todas las bajas, ellos se han mostrado como tocaba. Nosotros no hemos sido capaces de ser ni la sombra de lo que fuimos ayer (contra Industrias). Hemos sido una versión totalmente distinta y nos hemos llevado este justo varapalo, terminó.