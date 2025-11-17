Adolfo y Matheus, dos 'pesos pesados' que acaban contrato en el Barça

Desde su llegada a la dirección deportiva del fútbol sala azulgrana en 2021 tras varios años en la cantera, Jordi Torras está acometiendo con éxito las dos premisas que le fijó la Junta Directiva con Joan Laporta a la cabeza: reducir notablemente la masa y aumentar la presencia de La Masia en el equipo.

El adiós de un Sergio Lozano que sigue a la espera de la retirada de su '9' y la marcha de Dyego y de Ferrao supusieron una gran reducción en gastos de personal. Además, Torras ha recuperado a los canteranos Eric Martel, Sergio González, Pol Pacheco y Khalid (ahora en el Manzanares que ganó en el Palau por 2-3 con un gol clave suyo).

Esas metas deben ir en consonancia con los resultados que no llegaron el curso pasado con Tino Pérez y con una renovación que seguirá el verano que viene. Todo apunta a que no seguirán el lusomexicano Erick Mendonça (fichó en 2023 por tres ejercicios) y no tiene la continuidad asegurada el brasileño Fits, aunque firmó hasta 2027.

Javi Rodríguez y Jordi Torras (sobre todo) tendrán que tomar decisiones / DANI BARBEITO / FCB

Sin embargo, la gran pregunta es qué sucederá con los tres jugadores vitales que disputan su última temporada contractual. Catela está centrado en una recuperación que discurre muy bien y las previsiones indican que volverá a muy buen nivel después del Europeo. De su rendimiento dependerá si sigue tras ser vital desde su llegada en 2022.

Los otros dos están jugando y son de los jugadores más regulares en esta primera temporada de Javi Rodríguez en el banquillo. Se trata del barcelonés Adolfo Fernández (llegó en 2016 tras una temporada a préstamo en Industrias Santa Coloma) y del brasileño Matheus (uno de los mejores fichajes de la 'era Txus Lahoz' allá por 2020).

Adolfo, un referente

El pasado verano la continuidad de Adolfo estuvo en grave riesgo por la importante oferta que recibió del Benfica y las extrañas dudas sobre su estado físico tras un curso complicado después de ocho años jugándolo absolutamente todo. El internacional español ha recuperado su nivel y es fundamental para Javi Rodríguez.

Adolfo sigue siendo el alma del Barça / DANI BARBEITO

"Sí, está claro que el Barça es mi casa y yo quiero seguir aquí, pero es algo que no depende de mí. Yo llevo ya diez años aquí y a día de hoy mi único objetivo es seguir más tiempo. Creo que estoy ayudando bastante al equipo y la verdad es que me estoy encontrando bien", explicó a SPORT tras la derrota frente al Manzanares.

"Soy culé desde siempre, mi sueño siempre fue jugar en el Barça y la verdad es que me encantaría seguir. Claro que lo veo posible, pero habrá que esperar", añadió Adolfo. La última muestra de su compromiso fue el problema que sufrió con la selección hace dos parones. Regresó a Barcelona e insistió en jugar una semana después en Cartagena.

La felicidad de Matheus

Matheus vivió un calvario la pasada campaña del que salió los dos últimos meses para ser uno de los líderes que llevó al equipo de Tino Pérez a la final liguera contra el Jimbee Cartagena. Tras ser un fijo con la 'verdeamarelha', el seleccionador Marquinhos Xavier lo dejó fuera de la lista que ganó el Mundial. Además, tuvo problemas musculares.

Matheus ha vuelto por sus fueros esta temporada / DANI BARBEITO

"La temporada pasada fue muy dura para mí, la más dura de mi vida. Estaba sin confianza. No sé, a veces pasa... Los jugadores somos humanos. Ahora ha cambiado todo. El míster me está dando mucha confianza, igual que mis compañeros y mi familia. Acabé mejor y ahora también estoy ayudando con goles", recalcó el paulista a SPORT.

Sobre su posible continuidad más allá de junio, Matheus considera que está "en el mejor club del mundo, todos los que están aquí quieren seguir mucho tiempo y conmigo no es diferente. Quiero quedarme siempre aquí, no quiero salir. Para eso no queda otra que seguir trabajando para poner al Barça en el máximo nivel y volver a la Champions".