Adolfo culmina la remontada en el 40' y el Barça reina en Valdepeñas

El Barça dio la vuelta a un partido que se le había complicado mucho ante el Viña Albali Valdepeñas y se adjudicó el Torneo 'Mucho Más' con una victoria por 3-4 tras ir 3-1 abajo. Joao Victor fue clave en las dos porterías en un fin de semana en el que han debutado Higor y Mouhoudine, los dos fichajes para el nuevo curso.

Viña Albali Valdepeñas - Barça (fútbol sala, final del Torneo 'Mucho Más), 16/08/2026 TORNEO 'MUCHO MÁS' VAL 3 4 BAR Alineaciones VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS, 3 (2+1): Pato (p., 1'-17'), Pablo Otero (1), José Mario, Mateus Torres, Nico Marrón -cinco inicial-, Borja Puerta (p.s., 18'-40'), Álex Naranjo, Tapias (2), Jorge Carrasco, Lautaro Yáñez, Carlos Bartolomé, Rodrigo Álvarez y Alberto. BARÇA, 4 (1+3): Miquel Feixas (p., 1'-20'), Mouhoudine, Catela, Matheus (1), Higor -cinco inicial-, Dídac (p.s., 21'-40'), Joao Victor (1), Sergio González (1), Eric Martel, Adolfo (1), Antonio y Joel Miñano.

Sin el lesionado Gauna ni Pito (por precaución tras el golpazo que se llevó en 'semis', el cuadro azulgrana empezó mejor, con una doble ocasión de Higor y de Matheus y un paradón de Pato a disparo de Sergio González tras una preciosa paralela de Touré. Sin embargo, el meta local jugaba adelantado para desactivar la presión barcelonista y fue cambiando la dinámica poco a poco.

El Viña Albali Valdepeñas se adelantó en el 7' (1-0) en una rápida contra conducida por Álex Naranjo que culminó con maestría Adrián Tapias, un jugador surgido de la cantera del Barça que sonó en su día para el primer equipo. Adolfo estuvo a punto de empatar en el 9' con un disparo que sacó Otero entre los palos, pero el control era valdepeñero.

Mouhoudine, en defensa ante Nico Marrón / FCB

Otro exazulgrana como Jorge Carrasco se marchó de Matheus y la bola fue a parar a Tapias, que firmó el 2-0 y su 'doblete' al paso por el 14'. El Barça había desaparecido y regresó al partido gracias a un error arbitral. Pato se internó, disparó y, al levantar el pie, golpeó con dureza la pierna de Antonio, quien se retorció de dolor. Era amarilla y a otra cosa.

La roja directa encendió las gradas e incluso se activó el protocolo por "violencia verbal" contra los árbitros, que empiezan la pretemporada con errores en la misma línea de despropósitos que marcó casi todo el curso pasado. Matheus aprovechó la superioridad y anotó el 2-1 en el 19' ante un conjunto valdepeñero muy nervioso. Incluso vio amarilla Marlon Velasco.

Sin embargo, a los 41 segundos de la reanudación Dídac no logró detener una falta directa que convirtió el exbético Pablo Otero en el 3-1 con un misil. Lo intentaban los de Javi Rodríguez, pero les faltaba actividad de piernas y Dídac se hizo grande para evitar el gol de Carrasco en el 25'. A falta de 10 minutos, Higor chutó junto al poste con un taconazo.

Higor, con la bola frente al exazulgrana Carrasco / FCB

Tras un error en defensa de Touré que solventó él mismo a la carrera, el Barça dio un paso adelante con una gran llegada de Adolfo en el 34'. Acto seguido, un pase magistral de Eric Martel permitió a Joao victor firmar el 3-2 tras driblar a Borja Puerta.

Los locales cometieron la quinta falta a 3:59 del final y Sergio González anotó el 3-3 con un toque magistral sin ángulo a pase de Touré. A base de intensidad, los azulgranas habían cambiado el partido y Antonio empezó a atacar de 'portero-jugador'.

Borja Puerta evitó los goles de Touré tras robo y de Joao Victor tras un gran desmarque. El brasileño fue clave, con una asistencia para que Adolfo culminase la remontada (3-4) y dos acciones clave en defensa en el ataque de cinco local. Así acabó todo.