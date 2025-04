Adiós a Sergio Lozano, el eterno capitán del Barça

Sergio Lozano ha puesto fin este viernes a su inigualable historia de amor con el FC Barcelona y con el fútbol sala. El búfalo, icono del club azulgrana y del deporte, ha anunciado que colgará las botas a partir del 30 de junio para centrarse en su nueva faceta como entrenador como segundo del filial blaugrana.

Ejemplo de dedicación, pasión por el fútbol sala y tesón, Sergio Lozano ha superado todas las adversidades -que no han sido pocas- que se le han presentado en el camino hasta convertirse en una leyenda del Barça, equipo del cual es y seguirá siendo durante mucho tiempo el máximo goleador histórico. El mundo del fútbol sala llora la retirada del búfalo, que cumplirá su promesa y colgará las botas donde siempre ha querido: en pista.

La leyenda azulgrana, acompañado de figuras del club como Joan Laporta, excompañeros, familiares y miembros de la sección, convocó para este viernes una rueda de prensa en el Auditori 1899 donde comunicó de manera oficial que colgará las botas cuando termine la temporada. Después de 14 temporadas en el Barça, 334 goles y 27 títulos en su palamarés, el madrileño deja su récord en la cima más alta que cualquier jugador de la entidad blaugrana haya podido alcanzar jamás. Se marcha con cuatro Champions, seis Ligas (con opción a una séptima) seis Copas de España, siete Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y siete Copas Catalunya más la Eurocopa de 2012 con España, un palmarés mareante para un jugador para la historia tanto del Barça como del fútbol sala en general.

"Vengo a comunicaros algo que ha sido muy difícil para mí. Mi corazón y mi cabeza decían otra cosa, pero la directiva tenía otros planes para mí. Anuncio mi retirada, no voy a jugar con otra camiseta con la del Barça; la blaugrana iba a ser mi última camiseta y lo quería cumplir", ha empezado Sergio.

"He sido un afortunado, he disfrutado mucho... pero también he sufrido lo peor que puede sufrir un deportista que son las lesiones graves. He intentado ser lo más positivo posible para volver a ponerme la camiseta azulgrana en el Palau. Fue, es y será un orgullo defender la camiseta del Barça, espero que todos los culés estén orgullosos de lo que he hecho en pista. Me gustaría agradecer al Barça, en especial a Laporta y a Barcelona, porque la he sentido como mi casa y habéis hecho que esto sea mi hogar", continuó Lozano.

"Dar las gracias a todo el club porque me habéis permitido tener mi sueño durante 14 temporadas. Gracias culés por todo el apoyo, en momentos buenos y malos. Cada palabra de ánimo y de aliento han sido esenciales. Gracias a mis compañeros, a los Dracs, ha sido un verdadero honor. También a mi familia, al doctor Carles Miñarro que estuvo a mi lado durante las lesiones más duras, ha sido una de las personas que han hecho que esté aquí". Finalmente, ha terminado con unas palabras en catalán: "Muchas gracias a todos, ha sido un honor formar parte de esta camiseta. Visca el Barça", ha expresado.

"Tuve muchas oportunidades para salir de aquí, pero en ningún momento me lo he planteado. Tenía claro que no quería volver a vestir otra camiseta que no fuera la blaugrana, mi única idea era estar en el Barça", expresó visiblemente emocionado el capitán.

"Me quedaría con la primera Champions, es un recuerdo que los que estábamos allí nos llevaremos durante toda la vida", reconoce Sergio. "Ojalá haya alguien en este club igualando lo que he hecho. Esa sería una de las mejores noticias. Es complicado poder alcanzar ciertas cosas, alguien llegará que pueda hacerlo", ha finalizado.

Laporta, emocionado

El presidente del club azulgrana, Joan Laporta, se ha mostrado emocionado al dedicarle su discurso al capitán azulgrana: "Me gusta todo de Sergio. Es verdad que tienes 14 años defendiendo al Barça, un palmarés espectacular, máximo goleador histórico de la sección. Las escuadras de las porterías tendrán telarañas hasta que vuelva a aparecer un nuevo Sergio Lozano. Has estado un gran capitán del Barça en su conjunto. Dejas una huella humana inmensa en el vestuario, en la sección, en la grada... hoy es un momento triste, pero revivir estos momentos es muy bonito. Tener jugadores como Sergio Lozano es lo que nos hace más que un club, tener un sentimiento de estima por la entidad. Te sientes querido porque te lo has ganado, el club te da las gracias por tu compromiso, lo que nos has demostrado, tu superación. Has tenido momentos de dificultad, pero siempre te has levantado". A su vez, Laporta ha anunciado que la camiseta con el número '9' colgará de lo alto del Palau Blaugrana.

Las lesiones, su principal calvario

Lozano se retira, en parte, a causa de su calvario con las lesiones desde hace casi una década. Su operación en la rodilla derecha en 2015 fue la primera de cuatro que frenaron en seco la continuidad del Búfalo en pista estos últimos años. A pesar de caer en 2015, 2016, 2021 y 2023, Sergio Lozano siempre ha vuelto demostrando una admirable fuerza de voluntad y perseverancia a pesar de las adversidades.

El capitán azulgrana, honor que luce desde hace seis temporadas, cuelga las botas pero no se desvinculará ni del fútbol sala ni del Barça. Los planes de la entidad azulgrana pasan porque el madrileño pase a formar parte de la estructura de la sección. No habrá más momentos de Sergio Lozano con la camiseta azulgrana, aunque la historia del búfalo con el Barça está todavía lejos de terminarse...