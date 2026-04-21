El accidentado liderato del Barça de Javi Rodríguez, un premio más que merecido

Las cosas se están haciendo muy bien desde hace tiempo en el fútbol sala azulgrana, con el coordinador Jordi Torras en los despachos, el técnico Javi Rodríguez y un equipo que no da una bola por perdida y ha recuperado la alegría de las dos primeras temporadas con Jesús Velasco.

El equipo ha puesto la directa tras ceder la final en los penaltis de la Copa de España ante el Jaén Paraíso Interior (0-0) y el sábado logró un accidentado triunfo por 1-5 en la pista de Osasuna Magna, la sexta consecutiva, y recuperó el liderato por el empate de ElPozo Murcia en Tudela (3-3).

La nota execrable fue lo sucedido en el túnel de vestuarios en el intermedio, cuando el presidente local, Tatono Aguirre, agredió a Javi Rodríguez en una acción que debería suponerle una dura sanción. Los comunicados simultáneos de ambos clubs hablan por sí mismos de la veracidad de los hechos.

Catela abrió el marcador ante Xota de penalti / FCB

El Barça es líder con 59 puntos (15 en juego), los mismos que ElPozo y 17 más que el Quesos El Hidalgo Manzanares de Juanlu Alonso. A cinco jornadas del final y con el recuerdo del 2-2 de la primera vuelta en el Palacio, será clave el duelo entre los dos líderes el viernes 8 de mayo en el Palau.

Hay que resaltar a un Javi Rodríguez que ha recuperado la ilusión con una frase que ha repetido hasta la saciedad en el vestuario, en ruedas de prensa, en entrevistas y en 'canutazos' tras los partidos: "Podemos ganar o perder, pero lo que nadie nos podrá decir nunca es que no lo hemos dado todo".

El Barça es el máximo realizador de la Liga con 109 tantos por los 103 de Palma Futsal y el menos goleado con 49, cuatro menos que ElPozo. Además, en el 'goal-average' los barcelonistas cuentan con un espectacular +60 y el siguiente es el equipo 'charcutero' de Josan González con +26.

Pito vuelve a marcar las diferencias en el Barça / FCB

El equipo blaugrana recibirá al Ribera Navarra este sábado, el día 29 jugará en Valdepeñas y en mayo, recibirá a Peñíscola y a ElPozo, y acabará el 16-M en la pista de O'Parrulo. El siguiente fin de semana disputará la Final Four de la Copa del Rey en Cáceres y después, las eliminatorias por el título liguero.

Javi Rodríguez ha recuperado la mejor versión del brasileño Pito con 21 goles, a dos de Daniel (Manzanares) y del brasileño Leandrinho (Industrias). Ni la lesión de Adolfo frena a un equipo en el que Dídac y Feixas dan solvencia a la portería, con Antonio y Joao Victor al mando desde atrás.

Con Catela cogiendo la forma tras su lesión, hay que rendirse con otros dos jugadores. Eric Martel se ha ganado la renovación con un rendimiento excepcional y Matheus está realizando quizá su mejor temporada, después del duro curso pasado tras quedarse fuera de la convocatoria del Mundial.