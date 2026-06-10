Del fútbol a la música: Ronaldinho da un giro inesperado y lanza 'Camisa 10'

Ronaldinho Gaúcho está considerado como uno de los futbolistas más talentosos de la historia del fútbol. Desde muy joven ya destacaba por su habilidad técnica, que rápidamente lo llevó a dar el salto al fútbol europeo tras brillar en el Gremio.

Su carrera lo llevó a clubes como el Paris Saint-Germain y, sobre todo, el FC Barcelona, donde alcanzó su mejor versión y se convirtió en una leyenda mundial. Con la selección de Brasil ganó el Mundial de 2002 y en 2005 fue reconocido con el Balón de Oro.

Ahora, el exfutbolista brasileño vuelve a ser protagonista, pero esta vez lejos de los terrenos de juego. Ronaldinho ha presentado oficialmente 'Camisa 10', su primer álbum musical y el proyecto con el que debuta su sello discográfico internacional, Tu Música.

El lanzamiento ya está disponible en plataformas digitales y supone un paso más en una trayectoria en la que, según él mismo, la música siempre ha tenido un papel importante.

Se trata de un proyecto que reúne a decenas de artistas de distintos países y culturas, con un total de cerca de 60 canciones divididas en dos volúmenes. La producción, impulsada junto a Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, busca precisamente romper barreras geográficas y mezclar estilos muy diferentes bajo una misma idea musical.

Entre las colaboraciones más destacadas aparecen nombres de peso internacional como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán, junto a otros artistas como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex o Kiko Rivera, además de músicos procedentes de países como Francia, Nigeria, Corea del Sur o Venezuela, entre otros.

El álbum destaca precisamente por esa mezcla de estilos, idiomas y sonidos, con temas en español, inglés y portugués. Reguetón, afrobeat, dancehall, trap o pop urbano conviven en una misma producción que busca reflejar una industria musical cada vez más globalizada y conectada.

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Aunque su papel principal ha sido el de impulsor del proyecto, Ronaldinho también participa como intérprete en tres canciones del disco. Su voz aparece en 'Perfil', junto a Luis R. Conriquez; en 'Vamos Celebrar', con Pitbull; y en 'La Verde', junto a Tony Aguirre, mostrando una faceta diferente del exjugador.