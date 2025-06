Xènia Pérez: “Contra el Barça solo vale hacer una final perfecta”

Juventud, liderazgo y corazón. Así describe el Atlético de Madrid a una de sus imprescindibles esta temporada, Xènia Pérez (Sitges, 2002). Ella está bastante de acuerdo con esta descripción, porque aunque se considera "muy joven todavía", cree que tiene esa "madera de líder" de ese tipo de defensas que lo ven todo desde atrás. Por eso Irene Paredes es su referente.

Como buena 'perica', tiene esas ganas especiales de jugar contra el Barça la final de la Copa de la Reina de este sábado. "Es que en el Espanyol crecemos con este sentimiento desde pequeñas... Es el rival eterno", comenta, en una charla relajada con SPORT antes de este duelo en El Alcoraz.

Y, aunque ve al conjunto azulgrana como "uno de los mejores del mundo", también tiene muy claro, por supuesto, que "en una final puede pasar de todo".

Lo vimos el otro día en Lisboa. El Barça era muy favorito, a priori, y el Arsenal dio la sorpresa. ¿Es algo que os da más confianza?

Es inevitable pensarlo, claro, pero creo que no tenemos que centrarnos en eso. Somos un equipo totalmente distinto al Arsenal, tenemos que jugar nuestras armas y confiamos en nosotras, en nuestro juego y en dar lo máximo para lograr el título.

A nivel nacional, Madrid y Levante sí han conseguido ganar al Barça. ¿Crees que es un equipo cada vez menos invencible o que hay menos distancia?

A ver, no te sabría decir si es menos distancia, pero obviamente esas estadísticas están ahí y esos partidos que han perdido están ahí. Obviamente, eso nos da también esa confianza de que pueden tener un mal día. En una final contra el Barça, solo vale hacer un partido perfecto y eso es lo que lo que queremos hacer. Y luego, esperar que no tengan el día.

¿Sois más de analizar, por ejemplo, lo que han hecho estos equipos de los que hablamos en los partidos en los que el Barça ha perdido o sufrido, o de centraros en lo vuestro?

Las dos por igual, pero yo siempre prefiero centrarme en potenciar nuestras fortalezas para poder neutralizar su juego, algo que es muy complicado.

¿Y qué dirías que es lo mejor que tiene el Atleti para poder hacerle el daño al Barça?

Creo que defensivamente somos un grupo muy compacto, muy unido, muy trabajador, que luchamos todos los balones y al final eso nos da pie a salir a correr y a tener también esos momentos de generar peligro, a controlarlos y, así, poder hacer daño.

Hablas de vuestras fortalezas en defensa y eso es tarea de todo el equipo.

Es nuestra identidad. El Atlético de Madrid es eso: luchamos todas juntas, unidas por un mismo objetivo, tanto ofensivamente como defensivamente.

Xènia Pérez, jugadora del Atlético / Atlético de Madrid

Uno de los factores externos que más puede afectar a la final es el calendario. Ha habido parón, muchas jugadoras del Barça jugaron la Nations League y la Champions y vosotras no jugáis un partido desde el 18 de mayo. Habrán pasado tres semanas.

Es una situación atípica, pero es algo que no podemos controlar y que no depende de nosotras. Creo que nos ha dado tiempo a prepararlo, pero también tenemos ese parón de selecciones, que a veces parece que solo son ellas, pero nosotras también nos han faltado muchísimas jugadoras, Al final es lo que digo, no depende de nosotras y lo que tenemos que hacer es centrarnos en todo lo que podemos controlar como equipo.

El camino hacia la final no ha sido fácil, tuvisteis que jugar dos prórrogas, contra Levante Badalona y Cacereño, aunque contra el Granada, en semifinales, ganasteis con autoridad. ¿Esto os ayudó a crecer como equipo, el saber gestionar los contextos de adversidad?

Justo. De hecho, costó arrancar, teníamos muchísimas caras nuevas y teníamos que construir un equipo, necesitábamos ese tiempo y paciencia para crear esa identidad que queríamos. Estas situaciones en el fútbol te hacen ganar muchísimo en cuanto a aprendizaje. Es muy importante aprender a gestionar los tiempos del partido y tenemos que valorar mucho la trayectoria que hemos tenido en la Copa. No ha sido fácil, pero hemos llegado a la final. Hemos cumplido el objetivo de entrar en en Champions y nos queda un partido para para ganar un título.

"Costó arrancar, teníamos muchísimas caras nuevas y teníamos que construir un equipo, necesitábamos ese tiempo y paciencia para crear esa identidad que queríamos. Estas situaciones en el fútbol te hacen ganar muchísimo en cuanto a aprendizaje" Xènia Pérez

¿Cómo viviste esa final de Copa de hace dos años que ganasteis al Madrid en los penaltis después de remontar un 2-0 en contra?

Fue surrealista y épico. Estaba lloviendo muchísimo. Íbamos perdiendo 2-0 en el 85, pero en todo momento confiábamos las unas en las otras, en el grupo, en el equipo que teníamos, en todo el trabajo que había detrás. Y al final nos salió bien.

Hay una cuenta en ‘X’ que pone cada día el gol de Banini. ¿Lo recordáis estos días?

Me sale bastante y me gusta recordarlo en momentos así, porque esa final fue un día inolvidable para mí, para todas. Fue muy especial.

Hablando de ti, el primer año en el Atlético, en la temporada 2022-23, fue un poco difícil para ti, porque te tenías que adaptar a todo después de salir de tu zona de confort. ¿Cómo se gestiona esto cuando eres tan joven y das el salto y no te salen las cosas como querías enseguida?

Creo que para todas las futbolistas es difícil esto, porque todo el mundo quiere jugar. Pero tenemos que ser fuertes mentalmente, porque cuando cambias de equipo, o de vida, si te marchas de casa, necesitas un periodo de adaptación. Así que se necesita esto: tiempo, fortaleza mental, confianza en una misma y trabajo para ir haciéndote sitio para cuando te toque, poder estar preparada y dar lo mejor de ti.

¿Hay alguna compañera o alguien que te ayudó especialmente a sentirte como en casa cuando estabas lejos?

Cuando llegué era súper vergonzosa y me costó muchísimo relacionarme, pero Virginia, sobre todo, me ayudó mucho en ese aspecto.

Ese trabajo y confianza de la que hablabas te ha llevado a ser imprescindible en el equipo y a una renovación por dos años más.

Estoy muy feliz. Creo que es un poco el premio a todos estos años, como decíamos, el primero fue muy complicado, pero después me he sentido cada vez más cómoda, estoy genial aquí y disfruto mucho del día a día, que eso es lo más importante para mí.

Juegas más de central pero puedes hacerlo en varias posiciones: de lateral, de centrocampista… ¿Esa polivalencia crees que es uno de tus mayores fuertes?

Sí, creo que es algo muy positivo en el fútbol de hoy en día, el poder desenvolverse en diferentes roles. Sí que he tenido más minutos de central y es donde me siento más cómoda, pero todo lo que pueda aportar al equipo, sea donde sea, es bienvenido.

Claudia Pina y Xenia Pérez, con Barça y Espanyol, en 2017 / Instagram

Cuando estabas en la cantera del Espanyol te enfrestaste muchas veces a un Barça en el que estaba Pina. ¿Te sorprende el nivel al que está ahora? Es pichichi de la Champions, el otro día marcó ese doblete ante Inglaterra…

Para nada. Ya desde muy pequeña se veía el potencial que tenía, que era diferente, ya metía estos golazos y se veía la calidad que demuestra ahora. Pero todas las jugadoras del Barça tienen muchísima calidad.

"Ya desde muy pequeña se veía el potencial que tenía Pina, que era diferente, ya metía estos golazos y se veía la calidad que demuestra ahora"

Irene Paredes fue tu primera referente. ¿Qué es lo que más destacas de ella?

Me gusta mucho el conjunto, pero sobre todo la mentalidad que tiene de estar conectada con el juego los noventa minutos y esa agresividad en todas las acciones, tanto ofensivas como defensivas, que marcan la diferencia.

Koke, Amanda, Virginia, Giménez, Mesi… Varias leyendas del club os han mandado un mensaje de ánimo de cara a la final. De hecho, Koke os decía: “Las finales se juegan con el alma y aquí nunca se ha dejado de creer”. ¿Cómo lo has recibido?

Esto es un plus para nosotras y es muy bonito, porque se ve también ese sentimiento de unión que hay en el Atleti. Todos vamos a una, todos queremos lo mismo y esta es la realidad: somos el Atlético de Madrid, estamos a una final de conseguir un título y todos juntos somos muchísimo más fuertes