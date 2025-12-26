Xavi Puig: "El talento de casa tiene que quedarse en casa"

Xavier Puig (Barcelona, 1962) cierra el 2025 con una entrevista exclusiva en SPORT. El directivo del FC Barcelona responsable del fútbol femenino hace balance de un año “muy positivo” y de un inicio de temporada marcado por el cumplimiento de los objetivos deportivos, económicos y sociales, el crecimiento del equipo bajo la dirección de Pere Romeu y la irrupción definitiva del talento de la Masia.

En esta conversación repasa también los retos del club en un contexto condicionado por el fair play, las renovaciones estratégicas y la ambición intacta de seguir siendo el mejor equipo del mundo.

Pregunta: Despedimos ya el 2025. ¿Qué balance hace del año?

Respuesta: Un balance muy positivo, porque estamos cumpliendo los objetivos que nos fijamos. No son solo deportivos, también económicos y sociales, y se están cumpliendo. Vamos primeras en la Liga, primeras en la fase de liga de la Champions, estamos en cuartos de la Copa y con una buena dinámica de equipo.

El año pasado costó un poco arrancar y este inicio parece distinto, con un equipo más reconocible. ¿Comparte esta sensación?

Sí. El año pasado empezamos un poco peor que este y por eso te digo que las sensaciones son muy buenas. Con Pere [Romeu] estamos muy contentos. Se ha adaptado muy bien al equipo, ya estaba en la casa, no ha sido difícil para él, y estamos muy satisfechos tanto a nivel profesional como personal.

Con una plantilla más corta y algunas salidas de última hora, ¿cree que se podría haber hecho algo más para reforzarla?

Siempre he dicho que el Barça tiene que estar muy atento al mercado. Tenemos una plantilla muy versátil y dinámica, con jugadoras que aportan un valor añadido, tanto de fuera como de la Masia. Se está demostrando con las jóvenes: están jugando de maravilla, con un talento indiscutible y un compromiso con el escudo que no hay que enseñarles.

Xavi Puig posa para SPORT tras una entrevista exclusiva / Gorka Urresola

Aïcha, Serrajordi, Sydney, Carla o incluso Vicky —que lleva tiempo en el club pero solo tiene 19 años— han sabido cubrir bajas importantes en escenarios muy exigentes.

Estamos especialmente orgullosos de este talento innato que tenemos en la Masia. Siempre lo digo: es la fábrica de los sueños del club, en el masculino y en el femenino. Has nombrado a cinco, pero podría nombrar a más: Fenger, Ainoa... Son jugadoras que dejan atrás la careta de pequeñas y se hacen grandes en el campo. Nos pone los pelos de punta pensar en su evolución, y también tiene mucho mérito el entrenador, que tiene el atrevimiento de hacerlas jugar. No es fácil hacerlo.

"La Masia es la fábrica de los sueños del club, en el masculino y en el femenino. Son jugadoras que dejan atrás la careta de pequeñas y se hacen grandes en el campo, y también es mérito del entrenador. No es fácil hacer jugar a jugadoras tan jóvenes en un equipo tan potente" Xavi Puig

¿Ese protagonismo ayuda a que las que vienen por detrás se vean reflejadas y sea más fácil retener talento?

Sí, es un círculo. Las más jóvenes ven a sus compañeras en el primer equipo y se visualizan allí en un futuro no lejano. Es muy difícil hacer jugar a chicas tan jóvenes en el mejor equipo del mundo, pero vamos a continuar por este camino. Además, esto también se está viendo en el primer equipo masculino. Estamos muy contentos de cómo están saliendo las cosas en ambos.

Pere Romeu destacaba el otro día el papel de las veteranas en este proceso de integración de las que van subiendo.

Están teniendo un papel fundamental. Son la luz del tren que las lleva hacia adelante. No solo aportan desde el punto de vista deportivo, sino que tienen ese respeto por la sucesión. Y luego hay jugadoras que consideramos veteranas porque llevan años aquí, pero que siguen siendo muy jóvenes y han pasado por el mismo filtro. Es lo bueno que tiene el Barça.

En París comentó que se estudiaba fichar tras la baja de Aitana. No sé si puede matizar sus palabras. ¿El Barça puede acudir al mercado de invierno?

Es la pregunta del siglo, por eso me la haces [ríe]. El club siempre está atento y tenemos muy controladas a las jugadoras top de otras ligas, a jugadoras top que pueden complementarnos. Trabajamos mucho en esto, analizamos cómo encajarían en el equipo. Con la lesión de Aitana es verdad que nos hemos planteado cosas, pero no son realidades que tenemos ya encima de la mesa. Tenemos el problema del fair play, que depende de organismos externos, y estamos trabajando en ello. Vamos a llegar al final para ver si es posible o no fichar en enero.

"El club siempre está atento y tenemos muy controladas a las jugadoras top de otras ligas que pueden complementarnos. Con la lesión de Aitana es verdad que nos hemos planteado cosas, pero no son realidades que tenemos ya encima de la mesa. Tenemos el problema del fair play. Vamos a llegar al final para ver si es posible o no fichar en enero" Xavi Puig

¿Le genera rabia que las normas de LaLiga de Tebas acaben afectando también a las secciones? El presidente Laporta ha apuntado en alguna ocasión que parece penalizarse a los clubes que apuestan por el fútbol femenino y por un modelo polideportivo.

No sé si la palabra es rabia, pero sí. Nos tenemos que sumar a unas reglas que aquí son muy estrictas. Lo que me molesta más son los ratios comparativos con otras ligas mucho más flexibles, que además dependen de clubes-estado con mucho dinero. Compites contra la economía y contra las leyes, y eso es difícil. Por suerte tenemos una Masia maravillosa, pero estos clubes también están atentos a nuestro talento, a ver qué pueden pescar de aquí. Y tengo que reconocer que nos encantaría llegar a acuerdos con la Liga que nos permitan salir un poco de este global que tanto nos afecta a clubes como el Barça, que son polideportivos y que nos perjudica muchísimo.

Pese a ese contexto, se han cerrado renovaciones clave como las de Cata Coll y Claudia Pina.

Estamos muy orgullosos del trabajo que se hace fuera del campo. Hay profesionales magníficos que trabajan incansablemente para que este sueño continúe. Eran renovaciones prioritarias y no eran fáciles, porque hay muchos clubes acechando, pero aquí se trabaja tan bien que se lo ponemos muy difícil. Y en el 99% de los casos, las jugadoras apuestan por seguir en el Barça.

Xavi Puig cierra en 2025 con una entrevista exclusiva en SPORT / Gorka Urresola

Quedan muchos nombres importantes por decidir su futuro. Ona, Graham, Mapi, Salma, Torrejón... Y Alexia, que ahora hablaremos de su caso. ¿Es optimista?

Mucho. Si me hubieras preguntado por Pina hace siete meses, te habría dicho lo mismo. Cuando hablas con las jugadoras y ves lo que quieren, y en el Barça sabemos lo que tenemos y lo que queremos, a veces la decisión es más fácil. Como en el Barça no se vive en ningún sitio. Fuera hace frío, y no solo literal, porque en Londres, París o donde quieras hace mucho frío, pero también hace frío de escudo. El Barça es el mejor equipo del mundo y no vamos a dejar que pare todo esto.

"Fuera hace frío, y no solo literal, porque en Londres, París o donde quieras hace mucho frío, pero también hace frío de escudo. El Barça es el mejor equipo del mundo y no vamos a dejar que pare todo esto" Xavi Puig

El caso de Alexia es especial por lo que es ella y porque tiene un año opcional. ¿Qué cree que pasará con su futuro?

Alexia es un icono del Barça. Cuando hablé con ella le dije: “Vamos a mirarnos a los ojos”. Y no hacía falta decir nada más. Necesitábamos que Alexia se quedase y ella lleva el escudo en el corazón. Es muy difícil que una jugadora así tome una decisión distinta a la de quedarse en el club de su vida.

Y luego está el caso de Pere, que también termina contrato. ¿Cuál es la idea del club con el entrenador? ¿Se quiere seguir con el mismo proyecto?

Sí. Estamos encantados con Pere. Viene de la casa, sabe lo que significa liderar este grupo y lo está haciendo muy bien. Nada más que decir. La idea es intentar que continúe con la misma ilusión y dedicación. Si esto sucede, nos va a ir muy bien a todas las partes.

¿Retener el talento joven de la Masia es ahora una prioridad absoluta?

Sí. Lo estamos trabajando muy bien, aunque hay imponderables que no dependen de nosotros. Nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar y lo que tenemos. Y con esta bolsa tenemos que hacer equilibrios. Si una jugadora recibe una oferta mejor de fuera, se hablará. Si podemos convencerla, se hará. Y si no, como pasó con Corrales, tendrá que irse. Intentaremos que el talento de casa se quede en casa, que es donde tiene que estar.

Xavi Puig durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

¿Dónde está el techo de este equipo, teniendo en cuenta que siguen apareciendo obstáculos y, de momento, los están superando con creces?

El Barça es el mejor equipo del mundo y tiene que aspirar a ganar la Champions. Son cinco finales consecutivas, hemos ganado tres y queremos la cuarta. Es muy difícil, mucho. Pero trabajamos para seguir siendo las mejores. Y si alguien quiere venir detrás y ser el mejor, tendrá que arrebatarnos este puesto. Queremos ir a Oslo y queremos ganar. No solo por quitarnos la espinita de la última final, lo queremos hacer porque es el compromiso que viene con el escudo y porque todos los profesionales del club, dentro y fuera del campo, trabajan para ello. Esto no es un 'vienes aquí con una varita mágica' o un 'haces un equipo comprando', no. Esto va de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Diario y multidisciplinar. Y estoy muy orgulloso de todo lo que está pasando.

¿Veremos al femenino este año en el nuevo Spotify Camp Nou?

Sí. Nuestra idea es jugar algún partido de Champions, o los dos, allí. No es fácil por calendarios y obras, hay muchos factores, pero vamos a jugar en el Camp Nou. Es un sentimiento de pertenencia. Y los equipos de fútbol, los dos, tienen que jugar en el Camp Nou. Vamos a ver de qué manera podemos jugar ese primer partido.

Podría darse un Clásico en los cuartos de Champions, como en 2022, que fue un día histórico con récord mundial de asistencia. Sería una gran manera de volver, ¿no cree?

Sería muy bonito. Ya lo vivimos hace tres años y nos gustaría repetirlo. Nos gustaría volver a ganar al Madrid en Champions en el Camp Nou. Si se da, será un partido distinto, pero te aseguro que lo daremos todo para pasar