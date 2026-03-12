Xavi Puig: “Con el femenino no hay que llenarse la boca: hay que entenderlo, trabajarlo y proyectarlo bien”

Las elecciones a la presidencia del club llegan con un Barça Femenino como el gran dominador del fútbol europeo en el último lustro. Tres Champions en los últimos años, cinco Balones de Oro consecutivos —tres de Aitana Bonmatí y dos de Alexia Putellas— y una conexión inédita con la afición han convertido al equipo en una referencia mundial dentro y fuera del campo.

Para Xavi Puig, responsable del fútbol femenino durante el mandato de Joan Laporta y candidato a continuar al frente del proyecto si el presidente saliente revalida el cargo, el reto ahora no es empezar de cero, sino mantener y hacer crecer un modelo que ya funciona. “Con el femenino no hay que llenarse la boca. Hay que trabajarlo bien, proyectarlo bien y, sobre todo, entenderlo”, afirma en conversación con SPORT.

Puig defiende con claridad la continuidad de la estructura deportiva actual, tanto en el banquillo como en los despachos. “Tenemos muy claro el proyecto: seguir como hasta ahora. El mejor equipo del mundo con las mejores jugadoras del mundo”, explica. “Laporta ya ha explicado que en el masculino apostamos por la continuidad con Flick en el banquillo y Deco en los despachos. Pues en el femenino queremos lo mismo: continuidad con Pere Romeu en el banquillo, que está haciendo un trabajo exquisito, y Marc Vivés en la dirección deportiva”. El resultado, asegura, es un equipo admirado en todo el mundo y con una conexión especial con la afición. Las jugadoras han creado una conexión brutal con la afición y generan admiración allá donde van.

Un referente internacional

Ese reconocimiento internacional es algo que Puig ha podido comprobar en primera persona en los últimos años. “Cuando jugamos Champions contra equipos de Alemania o de Inglaterra, que hacen sus plantillas a golpe de talonario, muchas veces nos preguntan cómo lo hacemos, en qué escuela se aprende esto”. El dirigente recuerda una escena significativa durante un viaje a Londres. “En una cena en Stamford Bridge, el propietario del Chelsea, Todd Boehly, me dijo que había venido expresamente desde Estados Unidos porque quería conocer cómo trabajamos el fútbol femenino en el Barça, porque le habían hablado maravillas y le encantaba”.

Unos días antes el Chelsea masculino había jugado contra el Real Madrid, pero el empresario tenía otro interés. “Me dijo que no había ido a ese partido. Lo que quería era conocer el modelo del Barça femenino, que le encantaba, y que había venido solo para ello”. Para Puig, ese tipo de situaciones reflejan el respeto que genera el proyecto azulgrana en el panorama internacional.

El propio dirigente reconoce que él mismo descubrió el verdadero potencial del equipo muy pronto, en su primer desplazamiento con el grupo. Fue en 2021, en Monza, en los cuartos de final de la Champions contra el Manchester City. “Yo llegué al femenino casi fruto de las casualidades, pero en ese viaje entendí muy rápido lo que teníamos entre manos”, recuerda. “Era una bomba, en el buen sentido. Aquello transmitía algo especial”. Ese convencimiento se reforzó años después en la final de Bilbao de 2024. “Iba en el coche hacia San Mamés con el presidente Laporta y los dos nos emocionamos al ver la marea azulgrana camino del estadio. No habíamos visto algo así”.

Escuchar al vestuario

Una de las claves del crecimiento del equipo en estos años, explica Puig, ha sido escuchar de forma constante al vestuario. “Lo primero que hicimos como Junta, en 2021, fue hablar con las capitanas, que nos trasladaron que no podían seguir entrenando en un campo de césped artificial”. Aquella conversación se tradujo rápidamente en decisiones concretas. “Invertimos en un campo de césped natural para ellas, impulsamos la Masia femenina, construimos nuevos vestuarios y un nuevo gimnasio y fuimos profesionalizando los departamentos, con varios especialistas en cada área, porque antes teníamos un director deportivo que prácticamente hacía de todo”.

También se reforzó el staff y se ampliaron los recursos para el día a día del equipo. “Todo ello en un contexto económico muy delicado, pero era imprescindible hacerlo. Yo siempre he ido a las juntas diciendo a mis compañeros y al presidente que había que hacer esto, esto y esto. Y se ha acabado haciendo”. Entre los próximos pasos, destaca que el equipo tendrá un vestuario propio en el Spotify Camp Nou que ya se está construyendo y que el club sigue trabajando para mejorar las infraestructuras y las condiciones de trabajo del equipo.

La plantilla y el staff del Barça femenino visitaron hace unos meses el nuevo Spotify Camp Nou / FCB

La base del proyecto

Para Xavi Puig, el debate electoral no debería centrarse en construir un nuevo proyecto para el femenino. “El Barça ya es el mejor equipo del mundo”, insiste. El dirigente pone como ejemplo el impacto del equipo en las nuevas generaciones. “He hablado con jugadoras que van subiendo desde la cantera y cuando les preguntas quiénes son sus referentes te dicen Alexia, Aitana o Patri, entre otras”.

En su opinión, ese es uno de los mayores logros del proyecto. “La Masia es el corazón del proyecto: identidad, estabilidad, excelencia y sostenibilidad deportiva”. Además, destaca que la transición generacional se está gestionando con naturalidad. “Se va una jugadora importante y aparece otra que ha crecido en casa y rinde al máximo nivel. Ese es el camino: una base de jugadoras de casa y complementar con talento diferencial de fuera”.

Debate electoral

En plena campaña electoral, Puig también cuestiona algunas de las propuestas de la candidatura de Víctor Font, especialmente cuando hablan de duplicar el presupuesto del fútbol femenino. “Somos una junta que ha apostado por el femenino desde los pies hasta la cabeza”, asegura. Y aporta cifras: “Cuando llegamos, el presupuesto era de poco más de cinco millones de euros, con pérdidas incluso superiores. En cinco años lo hemos multiplicado por cuatro y ahora estamos cerca de los 21 millones, generando dos millones de beneficios”.

Por eso considera que algunos anuncios no tienen en cuenta la realidad del sector. “Hablan de duplicarlo, pero ¿cómo? ¿Han hablado con la Liga? ¿Con la Federación? Esto no es solo poner dinero y fichar. Hay que entender el fútbol femenino”. Y dice que tampoco conoce su propuesta deportiva: "¿Cuál es? Con el masculino han presentado un tridente y con el femenino no han dicho nada, si quieren seguir con los que están o no. Se llenan la boca pero no han dicho nada. Que lo cuenten, que los socios y socias merecen saberlo".

La candidatura de Laporta, con Puig al frente del proyecto del femenino, quiere seguir aumentando los ingresos del equipo a través de patrocinadores específicos, audiencias y nuevos acuerdos comerciales. “Estamos hablando con la Liga porque hay que desvincular el fútbol femenino del masculino y de las secciones a nivel de fair play”, explica. Según Puig, esta es una reivindicación compartida por muchos clubes. “Si los equipos ya tienen problemas con el fair play del masculino, no pueden verse penalizados por invertir en el femenino”.

También defienden que el Camp Nou sea el escenario de los grandes partidos del equipo y trabajar para mejorar la asistencia en el Johan Cruyff en algunos encuentros de Liga, “aunque suele llenarse”, acercando todavía más el equipo a la afición. Promociones para socios y socias, acuerdos con escuelas y clubes y experiencias familiares.

Mirando al futuro

La mejora progresiva de la situación económica del club y la posibilidad de volver a la regla del 1:1 permitirá al Barça operar con mayor normalidad en el mercado. “Cuando entremos en esa normalidad podremos trabajar de otra manera”, explica. Eso incluye la posibilidad de incorporar talento diferencial y realizar algún fichaje top si aparece la oportunidad. “Se hará. Claro que vendrán jugadoras de renombre. Han venido siempre cuando la normativa lo permitía”.

Pero el modelo seguirá siendo el mismo. “La base seguirá siendo la Masia y complementar con talento diferencial que mejore lo que ya tenemos”. Puig lo resume con una idea clara: “Queremos seguir instalados en el éxito”