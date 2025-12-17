FC BARCELONA
Xavi Puig, encuentro con la Penya de París y comida de directivas
El directivo azulgrana aprovechó el viaje a París por la Champions para seguir al Barça de baloncesto en la Euroliga y mantener actos institucionales con la Penya blaugrana y la directiva local
Aprovechando el desplazamiento del FC Barcelona a la capital francesa con motivo del partido de Champions, Xavi Puig, directivo responsable de la sección y habitual en la expedición azulgrana, vivió una agenda intensa más allá del compromiso europeo.
La noche del martes, Puig asistió al partido de Euroliga que enfrentó al Paris y al Barça de baloncesto, aprovechando su estancia en París. En el pabellón coincidió con el también directivo azulgrana Josep Cubells, siguiendo el encuentro junto al equipo y miembros del club desplazados a Francia.
Ya este miércoles, Xavi Puig mantuvo un encuentro con representantes de la Penya Blaugrana de París, en un acto de proximidad con los aficionados azulgranas en la capital francesa. Posteriormente, el directivo asistió al tradicional almuerzo de directivas previo al partido, donde se produjo el habitual intercambio de obsequios institucionales entre ambos clubes
- Guadalajara - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con toda la artillería a Guadalajara
- Guadalajara - Barcelona de Copa del Rey: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Los árbitros replican a Florentino Pérez con un duro comunicado
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Pau Torres se cuela en la lista de futuribles del Barça