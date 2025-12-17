Xavi Puig, encuentro con la Penya de París y comida de directivas

Aprovechando el desplazamiento del FC Barcelona a la capital francesa con motivo del partido de Champions, Xavi Puig, directivo responsable de la sección y habitual en la expedición azulgrana, vivió una agenda intensa más allá del compromiso europeo.

La noche del martes, Puig asistió al partido de Euroliga que enfrentó al Paris y al Barça de baloncesto, aprovechando su estancia en París. En el pabellón coincidió con el también directivo azulgrana Josep Cubells, siguiendo el encuentro junto al equipo y miembros del club desplazados a Francia.

Ya este miércoles, Xavi Puig mantuvo un encuentro con representantes de la Penya Blaugrana de París, en un acto de proximidad con los aficionados azulgranas en la capital francesa. Posteriormente, el directivo asistió al tradicional almuerzo de directivas previo al partido, donde se produjo el habitual intercambio de obsequios institucionales entre ambos clubes