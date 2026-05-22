Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia Basket - Real MadridDónde ver Valencia Basket - Real MadridLibres F1 GP CanadáHorarios F1 CanadáOlympiacos - FenerbahçeBarça - ZalgirisBarça Next Gen EuroligaGuardiolaClasificación Giro ItaliaEtapa 14 Giro ItaliaGiro ItaliaDónde va GuardiolaConvocatoria Inglaterra MundialArbeloaAlexander ArnoldRashfordPep Guardiola StandLuis EnriqueMárquezEbrima TunkaraJuan RoigMercado de fichajesResultados NBAFinal Champions femeninaFinal Four EuroligaCalculadora descensoRefugio GuardiolaCarles PuyolSara CarboneroCasanova Beach Club CastelldefelsFlorentinoPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Wendie Renard, del OL Lyonnes, traslada toda la presión de la final de la Champions League: "El Barça es favorito"

Wendie Renard y Ada Hegerberg fueron las futbolistas del OL Lyonnes elegidas para analizar la final de la UEFA Women's Champions League frente al FC Barcelona

El Lyon afina la puntería antes de la gran final

El Lyon afina la puntería antes de la gran final

Maria Tikas

German Bona

German Bona

La temporada pasada, el favoritismo le pesó como una losa al Barça en la final de Lisboa contra el Arsenal. Un año después, y pese a que el OL Lyonnes reina en la Champions League con 8 títulos, Wendie Renard también otorga esta condición a un FC Barcelona que, esta vez, va sobre aviso. La defensa francesa fue una de las elegidas para ofrecer sus impresiones en la previa de la finalísima junto a la noruega Ada Hegerberg.

Jonatan Giráldez: "A nivel de identidad tenemos muy claro lo que queremos hacer"

Jonatan Giráldez: "A nivel de identidad tenemos muy claro lo que queremos hacer"

Maria Tikas

"En este punto hay presión para los dos equipos, pero no hemos ganado en los últimos tres años y creo que el Barça es favorito. Somos ambiciosas, pero también humildes y el Barça tiene a jugadoras de clase mundial. Nosotras también y pese a las dificultades hemos salido adelante como un equipo. Que gane el mejor", fueron las palabras de Renard.

Ada Hegerberg: "Ganar esta final lo es todo"

Para Ada Hegerberg, "ganar esta final lo significa todo. Somos los dos mejores equipos europeos ahora mismo y espero un buen espectáculo. Sería el noveno trofeo y confiamos en nuestra fortaleza".

La delantera noruega defendió que la final se dispute en su país: "No sé qué ha dicho Aitana, pero esta es una oportunidad única para el futbol noruego. Es fantástico, una inspiración, me parece una gran idea que sea en Oslo y queremos ganar, el equipo lo dará todo y yo haré todo lo posible para ganar".

Hegerberg calificó de "increíble" que "haya tres noruegas en la final" en referencia a ella misma, su compañera y ex del Barça Ingrid Engen y a la azulgrana Caroline Graham Hansen.

"Hay muchísimo trabajo detrás, tanto a nivel individual como colectivo, y tenemos que aprovechar esta oportunidad al máximo. Vamos a ser muy serias en eso. Lo daremos todo para intentar ganar este título", añadió Hegerberg.

Ingrid Engen ficha por el OL Lyonnes

Ingrid Engen ficha por el OL Lyonnes

Ingrid Engen ficha por el OL Lyonnes / @ol__lyonnes

"Tenemos fortalezas en todas las líneas"

Volviendo a Wendie Renard, la francesa destacó el trabajo de Jonatan Giráldez al explicar que el equipo de Lyon ha sufrido "muchas variaciones, tenemos fortalezas en todas las líneas y posibilidades. Y marcamos goles. También con la variación que el staff ha podido aportar al equipo".

Noticias relacionadas y más

"Estamos trabajando en diferentes variantes tácticas. Nuestro plan de partido se ajusta mucho al rival, pero siempre intentamos imponer nuestras señas de identidad en todas las fases del juego: con balón, sin balón y en las transiciones", concluyó Renard.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL