Wendie Renard, del OL Lyonnes, traslada toda la presión de la final de la Champions League: "El Barça es favorito"

La temporada pasada, el favoritismo le pesó como una losa al Barça en la final de Lisboa contra el Arsenal. Un año después, y pese a que el OL Lyonnes reina en la Champions League con 8 títulos, Wendie Renard también otorga esta condición a un FC Barcelona que, esta vez, va sobre aviso. La defensa francesa fue una de las elegidas para ofrecer sus impresiones en la previa de la finalísima junto a la noruega Ada Hegerberg.

Maria Tikas

"En este punto hay presión para los dos equipos, pero no hemos ganado en los últimos tres años y creo que el Barça es favorito. Somos ambiciosas, pero también humildes y el Barça tiene a jugadoras de clase mundial. Nosotras también y pese a las dificultades hemos salido adelante como un equipo. Que gane el mejor", fueron las palabras de Renard.

Ada Hegerberg: "Ganar esta final lo es todo"

Para Ada Hegerberg, "ganar esta final lo significa todo. Somos los dos mejores equipos europeos ahora mismo y espero un buen espectáculo. Sería el noveno trofeo y confiamos en nuestra fortaleza".

La delantera noruega defendió que la final se dispute en su país: "No sé qué ha dicho Aitana, pero esta es una oportunidad única para el futbol noruego. Es fantástico, una inspiración, me parece una gran idea que sea en Oslo y queremos ganar, el equipo lo dará todo y yo haré todo lo posible para ganar".

Hegerberg calificó de "increíble" que "haya tres noruegas en la final" en referencia a ella misma, su compañera y ex del Barça Ingrid Engen y a la azulgrana Caroline Graham Hansen.

"Hay muchísimo trabajo detrás, tanto a nivel individual como colectivo, y tenemos que aprovechar esta oportunidad al máximo. Vamos a ser muy serias en eso. Lo daremos todo para intentar ganar este título", añadió Hegerberg.

Ingrid Engen ficha por el OL Lyonnes / @ol__lyonnes

"Tenemos fortalezas en todas las líneas"

Volviendo a Wendie Renard, la francesa destacó el trabajo de Jonatan Giráldez al explicar que el equipo de Lyon ha sufrido "muchas variaciones, tenemos fortalezas en todas las líneas y posibilidades. Y marcamos goles. También con la variación que el staff ha podido aportar al equipo".

"Estamos trabajando en diferentes variantes tácticas. Nuestro plan de partido se ajusta mucho al rival, pero siempre intentamos imponer nuestras señas de identidad en todas las fases del juego: con balón, sin balón y en las transiciones", concluyó Renard.