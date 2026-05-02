Vuelve Aitana, la especialista de las grandes citas

El FC Barcelona recupera a Aitana Bonmatí en el momento más decisivo de la temporada. La centrocampista estará en la convocatoria para la vuelta de semifinales de la Champions ante el Bayern (1-1 en la ida), tal y como confirmó esta semana Pere Romeu en el ‘Tot Costa’ de Catalunya Ràdio. Otra cosa será su participación: el técnico decidirá en función del partido y de las sensaciones.

Porque el regreso, en el ejor de los escenarios posibles, el Spotify Camp Nou, será progresivo. Aitana lleva poco más de cinco meses fuera tras la lesión de tobillo sufrida a finales de noviembre y, aunque ya está lista para competir, no se forzarán plazos. Si el encuentro se encarrila y el contexto lo permite, podría tener minutos. Si no, tocará esperar.

El equipo, mientras tanto, ha respondido. Ha sabido sostener el nivel competitivo, adaptarse y seguir ganando sin una de sus futbolistas más determinantes. Una demostración de profundidad, madurez y recursos que también explica el momento con el que el Barça llega a esta semifinal. El bloque ha crecido en diferentes registros y ha encontrado soluciones colectivas en escenarios exigentes.

Contexto perfecto

Pero hay jugadoras que tienen una relación especial con los grandes escenarios. Y Aitana es una de ellas. Su figura aparece de forma natural cuando el contexto se vuelve exigente. Su vuelta no añade presión: suma posibilidades y amplía el abanico de recursos del equipo en un cruce que se decidirá por detalles.

El proceso hasta aquí ha sido largo y exigente. Todo empezó con un resbalón en un entrenamiento con la selección, una acción aparentemente menor que acabó en fractura de peroné y paso por quirófano. A partir de ahí, meses de trabajo invisible. Gimnasio, rehabilitación y mucha paciencia.

Aitana Bonmatí ya entrena con el grupo / FC BARCELONA

“Lo vi como una oportunidad”, explicó en SPORT en febrero, en mitad del proceso de recuperación. Lejos de lamentarse, optó por parar, escuchar el cuerpo y también la cabeza. “He aprovechado para bajar el ritmo y pensar en mí. Siempre pienso que en el día a día vamos con una inercia que no nos permite darnos cuenta de muchas cosas: de cómo queremos vivir la vida o de cómo nos estamos sintiendo. No tenemos tiempo de pensar en eso y, cuando tu vida se frena, te viene todo de golpe”, reconocía. Un parón que le permitió salir de la inercia competitiva y tomar perspectiva. El regreso al césped fue uno de los momentos más especiales del proceso. “Fue raro y a la vez especial volver a pisarlo, aunque solo fuera para correr cinco minutos”. Ahí empezó la cuenta atrás definitiva.

Ahora, el siguiente paso es volver a competir. Sin prisa, sin necesidad de ser protagonista desde el primer día. Pero con la certeza de que, cuando llegue su momento, estará preparada. El plan es claro: ir paso a paso, sumar sensaciones y volver a encontrarse en el ritmo de partido sin asumir riesgos innecesarios. Porque Aitana no necesita anunciarse. Simplemente aparece.

Disfrutar de la vida

Lejos del foco competitivo, Aitana Bonmatí ha aprovechado estos meses para vivir el fútbol desde otro lugar… y también para salir de él. Instal·lada en Barcelona durante parte de la recuperación, en casa de sus tíos, ha tenido tiempo para estar con la familia, ir al Palau o al Camp Nou y redescubrir el club desde la grada.

“Me lo tomé un poco como una desintoxicación del fútbol”, explicaba. Una desconexión necesaria tras años sin parar que le ha permitido “asimilar todo lo vivido” y valorar lo conseguido. También ha convivido con otros deportistas del club en los servicios médicos, ampliando su mirada más allá de su equipo. “Es muy guay conocer el Barça más allá de tu burbuja”, decía.

Un tiempo distinto que ahora deja paso a lo que más echaba de menos: volver a sentirse futbolista