Vueling tiñe de azulgrana el viaje a la final de la Champions

La tensión se palpa en la tierra... y en el cielo. Este sábado se disputa la final de la Champions femenina en la que el Barça intentará, de nuevo, derrotar al OL Lyonnes para volver a reinar en Europa por cuarta vez. Las de Pere Romeu pondrán rumbo a Oslo este jueves por la tarde y Vueling, aerolínea oficial del FC Barcelona femenino, se ha encargado de preparar un avión muy especial para impregnar de sentimiento azulgrana y motivación a las jugadoras desde el mismo despegue.

El avión presenta cabeceros personalizados con la frase "Listas para tocar el cielo" y bufandas en los asientos. El diseño no ha dejado ningún vacío sin su tinte culé: tanto los compartimentos del equipaje de cabina como la parte trasera de los asientos lucen pinceladas azulgranas con frases motivadoras, cargadas de simbolismo como "Dream. Play. Fly" ("Sueña. Juega. Vuela"). Todo en conjunto para asegurar un trayecto lleno de identidad e ilusión.

El avión que Vueling ha preparado para las jugadoras del Barça / VUELING

Una final que estará cargada de simbolismo. Pere Romeu se medirá en los banquillos a Jonathan Giráldez, el entrenador con el que el Barça tocó el cielo en Europa en dos ocasiones y que ahora lidera el proyecto del conjunto francés. Las lionesas siguen siendo las reinas de Europa con sus 8 títulos, aunque la Champions se les resiste desde 2022, año en que ganaron, precisamente, a las azulgranas (1-3), algo que ya habían hecho previamente en la final de 2019 (4-1).

Por su parte, el Barça consiguió derrotar a su bestia negra en 2024 (2-0), pero cayeron en la final del año pasado ante el Arsenal de Mariona Caldentey. El equipo conserva el enorme mérito de haber llegado a la final europea por sexta vez consecutiva, aunque solo han conseguido llevarse la mitad. El partido de este sábado será el que decante la balanza de esta estadística tan igualada, y el enfrentamiento entre las dos gigantes europeas estará, sin duda, a la altura del escenario.

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Vueling ha reforzado el ambiente de la gran cita del sábado para que, desde el primer momento, las jugadoras sientan que el viaje hacia la gloria ya ha comenzado. Con el color azulgrana vistiendo las nubes, el Barça vuela hacia Oslo con un único objetivo: volver a tocar el cielo europeo y traer la cuarta corona a casa.