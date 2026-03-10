Vueling y Aitana Bonmatí elevan el liderazgo femenino

Vueling, aerolínea oficial del FC Barcelona Femení, y Aitana Bonmatí protagonizaron este martes una iniciativa especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. La aerolínea, perteneciente al grupo International Airlines Group (IAG), organizó un encuentro sobre liderazgo femenino en el interior de uno de sus aviones más simbólicos: el Airbus A320 que lleva el nombre de la jugadora del FC Barcelona Femení.

Durante la jornada, la centrocampista azulgrana mantuvo un encuentro con empleados de Vueling para reflexionar sobre el liderazgo, la excelencia y los retos que implica alcanzar el máximo nivel profesional.

El acto se celebró dentro de la aeronave bautizada como 'Aitana Bonmatí Conca', un reconocimiento que la temporada pasada convirtió a la triple ganadora del Balón de Oro en la primera futbolista del mundo en dar nombre a un avión de la compañía.

El avión cuenta además con varios elementos personalizados dedicados a la futbolista. Entre ellos destaca la identificación del dorsal 14 en su fila correspondiente mediante una reproducción de su camiseta, así como un mensaje de voz grabado por la propia Aitana que da la bienvenida a los pasajeros durante el embarque.