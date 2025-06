Lo que no se vio de la final de la Copa: del manteo a Engen a la felicidad de Kika y las fotos de Jana

Cuando Marta Huerta de Aza hizo sonar el silbato para dar término a la final de la Copa de la Reina, las jugadoras del Barça prácticamente ni se inmutaron. Se abrazaron con seriedad como en cualquier partido que acaban de ganar. En el fondo, la clave fue esa: darle normalidad al encuentro para hacer lo mismo de siempre. Eso sí, cuando la organización empezó a montar la tarima y el podio para la entrega del trofeo y de las medallas, arrancó una gran fiesta en el césped de El Alcoraz que duró casi tres horas más y que siguió en el bus hasta llegar a Barcelona.

Tras el reconocimiento al equipo arbitral y al Atlético, que después de recibir las medallas de plata se dirigieron al córner donde se encontraba su afición, Pere Romeu y sus jugadoras fueron pasando una por una para recibir la suya, de oro, todas saludadas con efusividad por Laporta, que se detuvo un poco más con Aitana, con Alexia y con Claudia Pina. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, entregó la Copa a Alexia y la capitana la levantó mientras sonaba el mítico 'We Are The Champions'. Y luego se se añadió todo el staff para la foto.

Mientras sonaba todavía la canción de Queen, Alexia le hizo un gesto a Engen, que acababa de disputar sus últimos minutos con el Barça, para que pasara delante a levantar la Copa. La cogió, se giró hacia sus compañeras y les lanzó besos a todas, para mostrarles su agradecimiento por su cariño estos cuatro años. Y la capitana le organizó un manteo improvisado que se convirtió en la despedida perfecta para la noruega.

La fiesta en el campo -y luego en el vestuario- la lideraron, como siempre, Patri, Pina y Cata, que cogió el bombo. Aunque Jana, Vicky y Salma -que pidieron a Germán Parga, el fotógrafo del club, una foto especial de las tres posando con gracia- se han unido a la comisión de celebraciones. Ya lo dijo Patri hace un mes en SPORT: "Me están cogiendo el relevo". Mapi y Engen, que se quedaron en Aragón, fueron con la familia de la aragonesa, Aitana se hizo fotos con su familia y Paredes estuvo con su hijo Mateo, que le acompaña siempre.

Patri y Alexia lideraban la vuelta de honor, Rolfö las seguía con muletas como podía, el 'team guiri' se hizo su tradicional foto, Kika era la más feliz de todas, Graham y Pajor saltaban con el remix de 'Un dia de partit' y Cata Coll gritaba a la cámara 'Pina Balón de Oro', mientras que David Jover, jefe de prensa, se la llevaba del brazo para atender a las teles con derechos. Las jugadoras del Barça se tiraron buen rato firmando camisetas, bufandas, fotos, botas, guantes y banderas. Y la fiesta siguió en el vestuario y en el bus. Y se escuchaba 'La Morocha' desde fuera del estadio