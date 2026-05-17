Lo que no se vio de la celebración del Barça: el abrazo de Pina con su madre y la ovación de Patri y Kika a Alexia

La fiesta empezó mucho antes del pitido final. También en la grada de prensa. Arriba del todo del Estadio de Gran Canaria, los analistas del Barça vivieron el partido como si estuvieran sobre el césped. Cada gol se celebraba con locura, abrazos y gritos que retumbaban entre ordenadores y pantallas. Y no solo importaba marcar. También quién lo hacía. El “¡SIIIIII, PINAAAA!” tras el primer gol fue probablemente el más efusivo de todos.

Sobre el césped, la celebración tuvo imágenes para guardar. Alexia recogió el trofeo y caminó lentamente hacia sus compañeras antes de levantar la Copa. Sonó el clásico “We Are The Champions” que encajaba perfectamente con la noche, y enseguida se unieron al círculo el staff y parte de la directiva. Entre ellos, un Rafa Yuste absolutamente entregado, cantando la canción como si estuviera en un concierto como un buen tenor. Después llegó el himno del Barça y ya sí, la locura total.

La música siguió marcando la celebración. Cuando empezó a sonar “Fiebre” de Bad Gyal, Salma Paralluelo se volvió completamente loca y empezó a bailar y saltar junto al resto del equipo. Después llegaron las fotos individuales con las pequeñas réplicas de la Copa, las camisetas de campeonas y la mascota CAT colándose prácticamente en todas las imágenes.

Uno de los momentos más divertidos lo protagonizó Xavi Puig. Varias jugadoras estaban haciéndose una foto sobre el césped cuando le pidieron que se uniera. El directivo aceptó encantado, pero en su entrada triunfal acabó tropezando con Ona Batlle y cayó al suelo. Risas generales. Eso sí, la foto salió igualmente perfecta.

También hubo escenas más tiernas. Aitana Bonmatí presentó a Ewa Pajor a Sonia Bermúdez mientras seguían las celebraciones sobre el césped. Kika Nazareth se subió a Clara Serrajordi a cuestas. Y uno de los abrazos más especiales lo dejó Claudia Pina con su madre. La MVP de la final la vio bajar al césped y ambas se fundieron en un abrazo eterno, con su madre incluso levantándola en peso en plena felicidad absoluta.

En el palco estaba también Misa Rodríguez, portera canaria del Real Madrid, que después bajó al césped para saludar a Alexia, Irene Paredes y Serrajordi. Mientras tanto, en el vestuario, Vicky López, Kika y Adriana Ranera improvisaban bailes para TikTok entre música, gritos y móviles grabando por todas partes.

La fiesta siguió hasta la salida hacia el autobús. Antes de marcharse, muchas jugadoras se hicieron una foto antes de salir por la zona mixta. Y entonces empezaron los cánticos. Patri y Kika arrancaron un “Aleeeexia, Alexiaaa, Alexiaaa” que acabó contagiando la sala. Alexia apareció la última, llevando la Copa, y se paró además a saludar a la cantante Ptzeta, invitada a la final. Ya dentro del autobús, Kika le hizo una foto a la capitana con el trofeo y escribió una frase que resumía perfectamente la noche: “Només hi ha una reina". Y la noche terminó con una fiesta privada en el hotel, también para celebrar el 28º cumpleaños de Patri