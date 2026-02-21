Vilajoana: "No podemos permitir un Messi en el femenino"

Xavier Vilajoana, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, presentó este sábado su proyecto ‘Barça en Femení 360’, una propuesta estratégica para situar el deporte femenino "como eje estructural del club y no como un complemento". El que fue responsable del fútbol femenino en el último tramo del mandato de Bartomeu estuvo acompañado por miembros de su equipo directivo, como Jordi Collderram, y por Núria-Anna Salas, presidenta de la Penya Tsunami Blaugrana, entidad pionera en el apoyo al deporte femenino azulgrana.

“Para nosotros el deporte femenino no es un añadido: es parte estructural del proyecto de club e impulsarlo es prioritario”, afirmó Vilajoana, que reivindicó el modelo que impulsó en su etapa en la directiva, con la integración del fútbol base femenino en La Masia junto al masculino. Según el precandidato, aquella estructura transversal fue revertida posteriormente, relegando el fútbol femenino dentro de las secciones.

El plan ‘Barça en Femení 360’ plantea recuperar secciones profesionales femeninas en todos los deportes y reforzar la formación de cantera con una Masia plenamente integrada. “Si queremos ser un referente deportivo y social, también debemos serlo en cómo creemos e impulsamos el deporte femenino. Y eso no se consigue solo con palabras, también con inversión”, subrayó. En ese sentido, consideró “inaceptable” que el Barça no pueda garantizar la continuidad de jugadoras formadas en casa y advirtió sobre la renovación aún no resuelta de Alexia Putellas: “No podemos permitir que nos pase un Messi en el fútbol femenino”.

Collderram incidió en la misma idea y criticó la gestión de las renovaciones. “Un club como el Barça no puede permitirse la fuga de talento que vivimos el año pasado. Estamos casi en marzo y hay jugadoras clave sin renovar. ¿Se imaginan que a estas alturas no estuviera confirmada la continuidad de Lamine, Pedri o Cubarsí? Pues esto es lo que sucede en el femenino”, comparó.

Por su parte, Núria-Anna Salas defendió que todas las secciones profesionales del club dispongan de equipo femenino con los mismos estándares de exigencia. “Si el Barça cree en la igualdad, debe demostrarlo con hechos”, afirmó, apostando por potenciar la base para crear talento propio. Vilajoana cerró el acto insistiendo en que el proyecto “no es un eslogan de campaña”, sino un compromiso estructural, y señaló como ejemplo de déficit actual la ausencia de sección femenina de baloncesto: “No es un problema de recursos, sino de voluntad”