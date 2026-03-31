Así es la Vicky más ‘vacilona’: los motes que pone a sus compañeras en el Barça

Vicky López no solo marca diferencias sobre el césped. En el vestuario del Barça, la joven futbolista es una de las grandes animadoras del grupo, siempre con una broma, un baile o un comentario con cariño.

Su particular ‘love language’ se traduce en motes para muchas de sus compañeras, una muestra más del buen ambiente que se respira en el equipo.

Este test es un adelanto de la entrevista completa, que se publicará este miércoles en SPORT.

Los motes de Vicky López en el vestuario del Barça

Alexia Putellas — “Cherki” y “Lilo”

Patri Guijarro — “Parce”

Clara Serrajordi — “Loka”

Laia Aleixandri — “Xuxe”

Salma Paralluelo — “Salema”

Sydney Schertenleib — “Syd”

Kika Nazareth — “Kikinha”

Mapi León — “Rata” [es mútuo]

Y acaba: "Seguro que me dejo alguno..."