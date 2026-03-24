Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - Anadolu EfesDónde ver Barcelona-EfesHorarios F1 JapónDónde ver Champions FemeninaClasificación Volta CatalunyaEtapa 3 Volta CatalunyaBastoniKoundéSchlotterbeckFichajes BarçaVolta CatalunyaJoan GarciaVíctor MuñozRochembackAmor CruyffChampions femenina hoyBarça - Efes horarioGriezmannBarcelonaBarça ChampionsGonzalo BernardosMarc BernalEtapas Volta a CatalunyaJak CrawfordEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaRedes socialesMarta DíazIturraldeRanking ATPOctavos Miami OpenCuándo juega Alcaraz
instagramlinkedin

Women's Champions League

Vicky López: "Preferiría jugar en el Bernabéu, pero tenemos la suerte de jugar la vuelta en el Camp Nou"

En su primera rueda de prensa, en la previa de los cuartos de final de la Champions, la joven estrella del Barça destaca el crecimiento del equipo y la importancia de afrontar el primero de los tres clásicos con ambición

Vicky López en rueda de prensa

Vicky López en rueda de prensa / Barça

Maria Tikas

Maria Tikas

Madrid

Vicky López atendió a los medios en la previa del primero de los tres Clásicos consecutivos ante el Real Madrid con una mezcla de ilusión y naturalidad. “Es mi primera rueda de prensa con el Barça”, bromeó de inicio, antes de reconocer que tiene “muchas ganas de volver a jugar la Champions y hacerlo, además, contra el Madrid”.

La joven azulgrana valoró la evolución del rival en los últimos años, aunque dejó claro que el crecimiento es mutuo. “Ellas cada año mejoran, pero nosotras también. Esa es la gran ambición del equipo: seguir mejorando. Se ve reflejado en los resultados y seguimos manteniendo los partidos a favor nuestro”, afirmó.

Sobre el exigente calendario, con tres Clásicos seguidos, apostó por ir paso a paso. “Jugar tres partidos seguidos siempre es complicado, pero aún más contra un rival como el Madrid. Pensamos en el de mañana, que es el primero, y si lo afrontamos así, seguro que todo irá bien”, explicó.

El partido de ida se disputará en el Alfredo Di Stéfano, una decisión que Vicky no ocultó que le genera cierta espina. “Te mentiría si dijese que no preferiría jugar en el Bernabéu, no solo por nosotras sino también para que pueda venir más gente. Aun así, estamos contentas de poder jugar la vuelta en el Spotify Camp Nou con nuestra gente”.

"He nacido para partidos grandes"

En lo personal, la centrocampista destacó su crecimiento desde su debut en un Clásico hace cuatro años. “Estoy mejorando mucho, cada entreno aprendo más de mis compañeras y del staff. Me siento más libre y agradecida por la confianza”, señaló. Además, subrayó que no se considera indiscutible: “No me gusta decir que soy una fija, eso lo decide el entrenador”.

Noticias relacionadas y más

Por último, reconoció que jugar en Madrid tiene un significado especial. “Puedo hacerlo delante de mi familia y es un sueño que tenía desde pequeña. Los partidos importantes me motivan mucho, siento que son para los que he nacido, pero más que responsabilidad, siento el compromiso de dejarlo todo para ayudar al equipo”

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL