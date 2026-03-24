Vicky López: "Preferiría jugar en el Bernabéu, pero tenemos la suerte de jugar la vuelta en el Camp Nou"

Vicky López atendió a los medios en la previa del primero de los tres Clásicos consecutivos ante el Real Madrid con una mezcla de ilusión y naturalidad. “Es mi primera rueda de prensa con el Barça”, bromeó de inicio, antes de reconocer que tiene “muchas ganas de volver a jugar la Champions y hacerlo, además, contra el Madrid”.

La joven azulgrana valoró la evolución del rival en los últimos años, aunque dejó claro que el crecimiento es mutuo. “Ellas cada año mejoran, pero nosotras también. Esa es la gran ambición del equipo: seguir mejorando. Se ve reflejado en los resultados y seguimos manteniendo los partidos a favor nuestro”, afirmó.

Sobre el exigente calendario, con tres Clásicos seguidos, apostó por ir paso a paso. “Jugar tres partidos seguidos siempre es complicado, pero aún más contra un rival como el Madrid. Pensamos en el de mañana, que es el primero, y si lo afrontamos así, seguro que todo irá bien”, explicó.

El partido de ida se disputará en el Alfredo Di Stéfano, una decisión que Vicky no ocultó que le genera cierta espina. “Te mentiría si dijese que no preferiría jugar en el Bernabéu, no solo por nosotras sino también para que pueda venir más gente. Aun así, estamos contentas de poder jugar la vuelta en el Spotify Camp Nou con nuestra gente”.

"He nacido para partidos grandes"

En lo personal, la centrocampista destacó su crecimiento desde su debut en un Clásico hace cuatro años. “Estoy mejorando mucho, cada entreno aprendo más de mis compañeras y del staff. Me siento más libre y agradecida por la confianza”, señaló. Además, subrayó que no se considera indiscutible: “No me gusta decir que soy una fija, eso lo decide el entrenador”.

Por último, reconoció que jugar en Madrid tiene un significado especial. “Puedo hacerlo delante de mi familia y es un sueño que tenía desde pequeña. Los partidos importantes me motivan mucho, siento que son para los que he nacido, pero más que responsabilidad, siento el compromiso de dejarlo todo para ayudar al equipo”