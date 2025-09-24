Vicky López, una futura estrella mundial con mucho presente

La gala del Balón de Oro del pasado lunes supuso, un año más, un gran reconocimiento a la apuesta del FC Barcelona por el fútbol femenino. El club azulgrana se hizo con tres premios, entre los cuales destacaron el galardón a mejor jugadora de la temporada para Aitana Bonmatí, pero también el Trofeo Kopa que se llevó Vicky López, la joven de 19 años del equipo catalán.

En la primera edición del Balón de Oro en la que se equipararon los premios masculinos y femeninos, la jugadora del Barça fue distinguida ante los ojos de las mayores personalidades del mundo del fútbol, como mejor jugadora sub-21. La futbolista madrileña se impuso a la colombiana del Real Madrid Linda Caicedo, la neerlandesa Wieke Keptein, la inglesa Michelle Agyemang y la paraguaya Claudia Martínez. Así, junto al premio de Lamine Yamal, el Barcelona demostró que más allá de la buena salud del Club en el aspecto deportivo, también domina el futuro con joven estrellas en ambas categorías.

Pese a todo ello, Vicky López sigue manteniendo su humildad. Tras recibir el Trofeo Kopa, en su discurso ante el público del Théâtre du Châtelet de París tuvo el gran gesto de acordarse de todas las personas que le habían ayudado en su carrera. Además, hizo referencia a su madre tristemente fallecida cuando tan solo tenía 11 años: "Este premio se lo dedico a mi madre que desde el cielo me está cuidando y protegiendo para que cada año sea mejor persona y mejor jugadora. Espero que estés orgullosa de mí, mamá. Te extraño", dijo la madrileña.

Maria Tikas

Y es que la trayectoria de la perla azulgrana se forjó desde el barrio trabajador de Vallecas, donde Vicky dio sus primeros pasos en el fútbol en el CD Sport Villa. Más adelante, dio el salto al Madrid CFF, donde consiguió debutar en Primera División con 15 años. El talento y el desparpajo en el campo de la jugadora no pasó desapercibido por el entonces director deportivo del Barça Markel Zubizarreta, que consiguió ficharla en verano de 2022. Desde entonces, la confianza de la entidad culer en Vicky ha sido absoluta.

Ascensión meteórica en el Barça

La jugadora se incorporó inicialmente al filial azulgrana y vivió en La Masia. Es por ello que, pese a no haber sido formada en las categorías inferiores del Barcelona, se acordó de las personas que forman parte de la residencia de la cantera del Barça. En su primera temporada como culer ya se convirtió en la debutante más joven del primer equipo en su era profesional con 16 años, 1 mes y 19 días y llegó a disputar un total de 13 partidos.

Su consolidación como jugadora del Barça se produjo en el curso anterior en el que ya tuvo ficha del primer equipo. En 37 partidos jugados, anotó once tantos que contribuyeron al triplete doméstico del conjunto dirigido por Pere Romeu. Las características de la madrieleña le hacen una futbolista ideal para el modelo de juego del equipo catalán. A su calidad técnica, polivalencia, desequilibrio en banda y regate se le suma la facilidad para ver puerta. Además, cuenta con una madurez excepcional que demuestra en el terreno de juego.

Es por ello que el FC Barcelona pretende que Vicky sea uno de los pilares fundamentales del Barça del futuro. Con contrato hasta junio de 2028, la perla azulgrana, según 'El Periódico', estuvo tentada este mismo verano por una oferta del PSG. El club parisino quiso incorporarla juntamente con Alexia Putellas, pero tanto las jugadoras como la entidad barcelonista se negaron. Y es que aunque el Club ha tenido que desprenderse de algunas jugadoras, no renuncia al proyecto, sino que lo sigue reforzando con una inversión mayor, la apuesta por el filial y por La Masia femenina.

Vicky López está firmando un gran inicio de temporada / Rubén Santander Foto

Oportunidad de oro

Por lo pronto, Vicky López está sabiendo aprovechar la baja de Caroline Graham Hansen por una lesión ligamentosa en el mediopié derecho. La madrileña ha sido titular en los últimos tres partidos de la Liga F y ha sido decisiva, con dos goles en San Mamés ante el Athletic Club y otro contra el Sevilla. Lo tendrá complicado para convertirse en fija en el once del mejor equipo del mundo. La extremo noruega es una de las mejores jugadoras de la plantilla y en el centro del campo, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son insustituibles. Sin embargo, si nada se tuerce, Vicky apunta a ser una pieza clave en esquema del Barça en los próximos años.