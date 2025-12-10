Vicky López: "Estaba esperando mi momento y creo que está llegando"

Vicky López salió del Johan Cruyff con la sonrisa de quien siente que su fútbol fluye. La joven centrocampista valoró el partido con naturalidad: “Hemos hecho muy buena primera parte y yo he disfrutado mucho del partido. Hemos tenido muchas ocasiones y este es el camino”, explicó. Para ella, la clave sigue siendo mantener la esencia: “Lo que trato de hacer es disfrutar y hacer disfrutar a la gente.”

La canterana reconoció el valor de las oportunidades que está recibiendo en un contexto de bajas y exigencia competitiva. “Yo estoy contenta, feliz de las oportunidades que me da Pere. Hay otras jugadoras y él decide apostar por mí. Esperaba mi momento y creo que está llegando.” En un equipo acostumbrado a vivir en la cima, cada partido cuenta: “Siempre queremos estar primeras en todo, el partido de hoy era importante para seguir líderes y nos vamos a casa con esta victoria.”

Vicky también habló del espíritu colectivo que sostiene al equipo en este tramo tan duro: “Hay un sentimiento en el equipo de que tenemos que sobreponernos a cosas que no dependen de nosotras. Sí que somos pocas jugadoras del primer equipo, pero el filial también ayuda mucho. Vamos juntas a por ese mes de diciembre y esperamos a las otras en enero.”

Referente de las jóvenes

Sobre las jóvenes que están subiendo ahora del filial, respondió entre risas: “Es que tienen un año menos que yo”. Después, más seria, añadió: “Yo intento ayudarlas porque he estado en su posición aunque tenga prácticamente su edad. Están algo nerviosas a veces, pero esto es parte del fútbol. En un partido de Champions, a esa edad, yo también estaba nerviosa.”

También valoró su conexión con Aïcha por la derecha, una sociedad que empieza a mostrarse más natural: “Yo ya había jugado antes con ella, en el filial, y nos entendemos muy bien. Ahora se está atreviendo más a subir por la banda y ya me pide más pases” (risas).

Serrajordi: “No me imaginaba este 2025 que estoy viviendo"

Clara Serrajordi, que esta semana ha cumplido los 18 años y firmó su mejor actuación con el primer equipo en un escenario exigente, se mostró tan serena como agradecida. “Sí creo que he hecho un buen partido. Lo importante ha sido haber podido ayudar al equipo a conseguir los tres puntos. Estoy muy contenta con las oportunidades que me están dando y feliz por tener minutos y continuidad.”

La centrocampista confesó que este año ha sido un torbellino de primeras veces: “Cuando empezó el 2025 no me imaginaba para nada todo lo que iba a vivir: el debut, el salto al primer equipo, las oportunidades que estoy teniendo, la selección absoluta… Es un sueño. Espero en 2026 seguir así, seguir cumpliendo sueños y que lleguen títulos.”

Jugar de pivote en el Barça no es un desafío menor, pero Serrajordi está respondiendo con madurez. “Jugar de pivote en el Barça no es fácil, porque es una posición muy importante, pero mis compañeras me lo hacen mucho más fácil y yo me siento cada vez más cómoda"