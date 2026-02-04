Vicky López: "Me encanta jugar contra el Madrid, lo haría cada fin de semana"

El Barça femenino disputará este jueves (21:00 horas) los cuartos de final de la Copa frente al Real Madrid en el Alfredo di Stéfano. Un clásico a cara o cruz que permitirá a uno de los dos equipos seguir avanzando en la competición del 'KO' con un billete hacia las semifinales. Se da la casualidad, además, que blaugranas y blancas se vieron las caras hace menos de dos semanas en la final de la Supercopa, con triunfo de las catalanas por 2-0.

“Me encanta jugar contra el Real Madrid, lo haría cada fin de semana; pero es complicado porque ya será el tercer partido contra ellas esta temporada”, explicó Vicky López en una entrevista concedida al 'Què T'hi Jugues' de la 'Cadena SER'. Recordemos que el primer clásico liguero, el del 15 de noviembre, también se cerró con victoria de las culers por 4-0.

Vicky López afronta su cuarta temporada en el Barça y reconoce que está "en el mejor momento de mi carrera hasta ahora", pero espera que "en un futuro no pueda decir lo mismo" porque confía en seguir mejorando día a día: "Me lo paso bien, disfruto mucho del ‘staff’ y de la afición. Pienso en mi día a día, no en mi futuro", añadió.

Alexia y Pere

Una de las personas más influyentes en la carrera de Vicky ha sido y sigue siendo Alexia Putellas. "Siempre que he estado mal, a pesar de no decírselo, ella lo notaba y me ayudaba muchísimo. Ha sido un pilar". En cuanto a su futuro, cuyo contrato acaba el 30 de junio, la madrileña confía en poder seguir estando a su lado mucho más tiempo, pero "llegará un día en que no esté en el Barça, por las razones que sea".

En cuanto a Pere Romeu, cuya vinculación contractual también caduca el mismo día que el de la capitana, recibió el apoyo público de Vicky para seguir en el banquillo culer. "Pere es un gran entrenador y me está dando muchísima confianza. El ‘staff’ es increíble y se ve reflejado en los resultados y en cómo jugamos", aseguró.