Vicky López da el salto a la Queens League como presidenta

La irrupción de Vicky López en el fútbol europeo no se detiene. A sus 19 años, la jugadora del Barça sigue ampliando su impacto dentro y fuera del terreno de juego y ahora da un paso más en su proyección mediática: será presidenta en la Queens League Spain, convirtiéndose en la primera futbolista en activo en integrarse en el universo de la competición.

Un movimiento que refuerza el crecimiento de una liga que busca consolidarse como referencia en el ecosistema digital del deporte femenino. Vicky, reciente ganadora del premio a mejor jugadora joven del mundo y una de las grandes promesas del fútbol internacional, se suma así a un proyecto que mezcla espectáculo, comunidad y nuevas formas de entender el fútbol.

La azulgrana no estará sola en esta aventura. Compartirá protagonismo con Cristina Pedroche, uno de los rostros más mediáticos del panorama español, que también aterriza en la competición como presidenta. Una combinación que une talento deportivo y capacidad de generar impacto más allá del césped.

Una liga en plena expansión

La llegada de Vicky López es uno de los grandes anuncios de una Queens League que afronta una nueva etapa con cambios importantes. La competición presenta un formato renovado, estructurado en cinco fases: tryouts, draft, primera fase, live tryouts y fase final.

Vicky López con Cristina Pedroche en la Queens League / Queens League

El sistema permitirá a los equipos construir sus plantillas desde cero, con la posibilidad de mantener una jugadora del curso anterior y añadir una wild card, en un modelo que busca potenciar la competitividad y el espectáculo. La fase final se disputará del 3 al 7 de junio, en el desenlace de una edición que promete dar un salto cualitativo.

Nuevos nombres y más espectáculo

Más allá del fichaje de Vicky, la liga también suma nuevos proyectos. Entre ellos, destaca el nacimiento del Fun-Hadas FC, el equipo impulsado por Mar Lucas, que sigue ampliando la presencia de creadores de contenido dentro de la competición.

Con más equipos, nuevas presidentas y una comunidad digital en constante crecimiento, la Queens League se marca un objetivo ambicioso en 2026: no solo competir sobre el campo, sino liderar la conversación del deporte femenino en el entorno digital.

Y en ese escenario, la figura de Vicky López encaja a la perfección. Presente y futuro del Barça, ahora también protagonista de una nueva manera de entender el fútbol