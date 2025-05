Vicky López: "El Arsenal ha demostrado que tiene que estar en la final"

La centrocampista del Barcelona Vicky López ha explicado este jueves en una conferencia telemática con motivo de la previa de la final de la Champions como las azulgranas afrontan el gran partido. Además, también ha hablado sobre el protagonismo que ha tenido en el césped este curso.

Pese a que Vicky ha reconocido que el Barça es el que lleva la etiqueta de gran favorito para revalidar el título europeo, también ha advertido que no deben "relajarse" ante el Arsenal, un conjunto que, ha recordado, le remontó al Real Madrid en cuartos y al Olympique de Lyon en semifinales y que "ha demostrado que tiene que estar en la final".

"El Barça es el mejor equipo del mundo, pero el ambiente que tenemos no es de superioridad. La etiqueta de favoritas no implica que ya hayamos ganado el partido, todo el contrario. El 'staff' siempre nos comunica que no nos tenemos que relajar. Aunque nos digan que somos favoritas, lo tenemos que demostrar en el campo", ha asegurado.

La madrileña, de 18 años, ha apuntado que el equipo quiere "disfrutar y hacer disfrutar a la afición" en la final de Lisboa, pero que también está preparado para sufrir: "Queremos dominar pero, si no se da el caso, también sabemos salir a la contra. Sabemos que tenemos que dominar, estar tranquilas y ser un equipo. Con la calidad que hay, si prestamos atención a los detalles, vamos a ganar seguro".

En el José Alvalade, las azulgranas confían en levantar su cuarta Champions, la tercera consecutiva. Un hito que, ha destacado, no es para nada fácil: "La gente se piensa que conseguir esto no es complicado. Tienes que ser constante durante todo el año y, si pinchas, rehacerte. Eso hemos hecho este año, y nos hemos levantado más fuertes".

"Sería un sueño poder jugar la final"

En el plano individual, Vicky López ha argumentado que no es fácil gestionar la falta de minutos, pero que este año ha aprendido a poner en valor dónde está.

"Siempre quieres jugar más, pero cuando estoy de bajón pienso que estoy en mejor equipo del mundo, con las mejores y con solo 18 años. Eso para mí es un sueño, y no todo el mundo lo consigue", ha reflexionado la futbolista azulgrana, quien considera que lo que ha aprendido en el Barça no lo podría haber aprendido "en ningún otro lado".

"Yo hace nada estaba en el recreo imitando lo que sería jugar una Liga de Campeones, que para mi es la competición más bonita que hay. Sería un sueño poder jugar la final”, ha añadido, consciente de que en Lisboa habrá un "ambiente muy bonito, con los culés animando".