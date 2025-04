El vestuario del Barça apoya a Mapi: "Estamos con ella"

Al margen de la goleada frente al Atlético de Madrid, un triunfo que encarrila todavía más la Liga para las de Pere Romeu, la noticia de este domingo en clave Barça también fue la sanción de dos partidos a Mapi León por sus tocamientos a Daniela Caracas en el derbi frente al Espanyol. Al término del choque frente al conjunto colchonero, desde el vestuario culé arroparon a su compañera.

En zona mixta tomaron la palabra tanto Patri Guijarro como Aitana Bonmatí para cerrar filas respecto a Mapi, que causó baja al conocerse la sanción este mismo domingo y que, salvo giro de guión, deberá ausentarse también del envite frente al Sevilla el próximo miércoles.

"Ya sabéis que queremos siempre tener a todo el mundo en el césped. Mucho apoyo para nuestra compañera, estamos con ella", expresó Patri Guijarro.

En su turno, Aitana Bonmatí tuvo palabras en la misma dirección. "Nos hemos enterado justo antes de disputar el partido. Es algo que no depende de nosotros. Siempre hemos dicho que estamos al lado de nuestra compañera y a partir de ahí ya son cosas de club y de comité de competición. Ahí ya no podemos entrar. Es una baja importante pero la recuperaremos en breve", dijo Aitana.

Por su parte, Pere Romeu explicó que no quiso correr ningún riesgo: “Mapi está bien, había entrenado con el grupo con total normalidad. Estábamos a la espera de si había una resolución más concreta para poder concretar qué partidos de sanción tendría. El club recurrió, pero no hemos obtenido respuesta por parte del TAD. Para no tener la posibilidad de cometer alineación indebida, hemos creído que lo mejor era que no jugara”.

Hay que recordar que el incidente por el cual Mapi León ha sido sancionada se produjo en el último derbi liguero entre Barça y Espanyol. En un saque de esquina, Mapi León tocó presuntamente las partes íntimas de Daniel Caracas, lo que causó un gran revuelo en las redes sociales y la actuación del club blanquiazul.