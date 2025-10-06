¿Por dónde se verá el estreno del Barça en la Champions?

El Barça de Pere Romeu debuta este martes, a partir de las nueve de la noche, en la Champions. Lo hará en el Johan Cruyff ante el Bayern de Múnich y con una importante novedad en cuanto a la televisión por la que se podrá seguir el partido. Y es que el encuentro ante las alemanas solo se podrá ver a través de la plataforma Disney +, que ofrecerá los 75 partidos de la competición, hasta la final, sin coste adicional para sus abonados.

Paralelamente, podrá verse un partido en abierto en cada jornada a través de TVE y TV3/Esport 3. El partido en abierto de esta primera jornada será el Real Madrid-Roma, mientras el turno del Barça llegará en la segunda jornada, también ante la Roma. El partido en abierto de la tercera jornada será el Real Madrid-París FC y el de la cuarta el Chelsea-Barça. Los partidos en abierto de la quinta y la sexta jornada irán en función de la clasificación. Las posteriores eliminatorias del Barça, en caso de clasificación, podrán verse por TV3.

Disney se hizo con los derechos de la Champions femenina hasta el año 2030, aunque UEFA negoció también acuerdos individuales con algunos países para que se pudiesen ver partidos en abierto. El Barça de Pere Romeu, en esta primera fase tendrá como rivales a Bayern de Múnich, Roma, Chelsea, París FC, Benfica y Leuven.