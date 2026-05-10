Dónde ver el Tenerife - Barcelona de Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

Tenerife y FC Barcelona se dan cita hoy domingo 10 de mayo a las 19:00 horas (CEST) para disputar la jornada 28 de la Liga F. Una vez asegurado el campeonato liguero y con la mirada puesta en las grandes finales que cerrarán la temporada tanto en Champions como en la Copa, las azulgranas afrontan un duro trámite contra el quinto clasificado para seguir con su impecable racha de victorias.

El Barça continúa firmando una campaña espectacular en la competición doméstica, donde ha dominado con autoridad la clasificación. El ritmo de victorias del equipo de Pere Romeu es prácticamente imparable y no da indicios de detenerse hasta el final de temporada, donde todavía quedan por disputarse las finales de la Champions League y de la Copa de la Reina.

Alexia Putellas celebró con euforia su doblete ante el Bayern en el Spotify Camp Nou / AFP7

Por su parte, el Tenerife intentará dar la sorpresa frente al campeón de Liga en el duelo más exigente del campeonato ante el equipo más potente de Europa. El conjunto canario confía en hacerse fuerte en casa y competir ante un Barça que podría introducir rotaciones para dosificar esfuerzos y no evitar males mayores antes de la traca final de curso.

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