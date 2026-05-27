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FC BARCELONA (F)

Dónde ver el Barcelona - Real Sociedad de Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

A qué hora juega hoy el Barcelona contra el Real Sociedad, en qué canal de TV y cómo ver la jornada 29 de la Liga F

Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, se despide hoy del club

Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, se despide hoy del club / Javier Borrego / Javier Borrego / AFP7

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

FC Barcelona y Real Sociedad se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy miércoles 27 de mayo a las 19:00 horas (CEST) para disputar la Jornada 29 de la Liga F. Será un partido histórico para la entidad, a pesar de su nula importancia competitiva, pues será la última vez que Alexia Putellas se vista la camiseta azulgrana en su laureada e histórica carrera como futbolista de la entidad.

La estrella azulgrana anunció este martes su adiós al club azulgrana después de 14 temporadas. Se marchará con 2 Balones de Oro y 4 Champions Leagues a sus espaldas, un hito inigualable en la historia de la entidad que la encumbran como la mejor futbolista que ha pasado nunca por Barcelona.

Alexia emocionada durante su despedida en el Spotify Camp Nou

Alexia emocionada durante su despedida en el Spotify Camp Nou / Valentí ENRICH / Sport

Este miércoles, contra la Real Sociedad, será el día de su despedida sobre el césped. El partido, una vez logrado el triplete, tiene nula importancia competitiva, pero sí merecerá toda la atención en cuanto a ser los últimos minutos que dispute Alexia como futbolista del Barça. Será en el Estadi Johan Cruyff, a las 19:00h, y se prevé un lleno absoluto para despedir a la más grande de todas.

¿Dónde ver el Barcelona - Real Sociedad de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Real Sociedad se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2 (M72). Además, el encuentro se podrá ver gratis y en directo a través de TV3, la televisión autonómica de Catalunya.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Sociedad, con especial atención a la despedida de Alexia Putellas del Barça.

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