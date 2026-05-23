Dónde ver el Barcelona - OL Lyonnes de la final de la Champions League femenina 2025/26 hoy gratis por TV y en directo

FC Barcelona y Olympique Lyonnes se dan cita en el Ullevaal Stadium hoy sábado 23 de mayo a las 18:00 horas (CEST) para disputar la final de la Champions League Femenina 2025/26. Ha llegado el momento de la verdad, el partido más importante de la temporada donde las azulgranas aspiran a un nuevo triplete histórico que las encumbraría como el mejor equipo del planeta.

Después de una temporada brillante del equipo de Pere Romeu, su buen hacer a nivel continental les ha llevado a su séptima final de Champions consecutiva. Son tres los títulos que tiene en su haber el FC Barcelona hasta ahora, aunque las vistas están puestas en el cuarto después de quedarse a las puertas en la final de la temporada pasada contra el Arsenal.

Claudia Pina, en un partido con el FC Barcelona / FCB

La de esta edición será la cuarta en la que el Barça se verá las caras contra el Olympique Lyonnes en la final de la competición europea. La primera ocasión fue en 2019, la primera que disputaba el FC Barcelona en su historia, con victoria de las francesas por 4-1. Apenas dos años más tardes, el OL volvió a ser el verdugo de las azulgranas en la final de la Champions, aunque se sacaron la espina clavada en 2024 con victoria blaugrana gracias a los goles de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas en San Mamés (0-2).

Pere Romeu ha podido dar descanso a sus jugadoras estas últimas jornadas tras cantar el alirón liguero antes de tiempo y conseguir llevarse el título de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid sin muchas dificultades. Solamente un partido separa a las azulgranas de un nuevo triplete histórico para la entidad, aunque para hacerlo deberán superar al rey de la competición, el Olympique Lyonnes, que ha levantado 8 entorchados en su historia, más que nadie.

¿Dónde ver la final de la Champions Femenina gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League Femenina entre Barça y Olympique Lyonnes se podrá ver gratis por TV a través de TV3 a nivel autonómico y RTVE a nivel estatal. Otra opción alternativa para seguir el partido por el título es a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final entre FC Barcelona y OL Lyonnes a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.