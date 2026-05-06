Dónde ver el Barcelona - Levante de Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Levante se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy miércoles 6 de abril a las 18:45 horas (CEST) para disputar la Jornada 27 de la Liga F. Una vez proclamadas campeonas del título liguero y de asegurar su pase a la final de la Champions League, el conjunto azulgrana vuelve a la competición liguera donde quiere ampliar su impresionante récord de victorias en liga.

A nivel competitivo, poca relevancia tiene el partido para ambos conjuntos en cuanto a la clasificación; el Barça ya se sabe matemáticamente campeón de Liga, mientras que el Levante se sabe descendido. Son solo ocho puntos para el conjunto granota, 22 derrotas de 26 partidos antes de enfrentarse al conjunto azulgrana, que ha ganado 25 de los 26 encuentros esta temporada en el campeonato liguero.

Alexia Putellas se emocionó tras el partido ante el Bayern en el Camp Nou en el que fue decisiva con un doblete / Gorka Urresola

Se esperan rotaciones masivas en el equipo de Pere Romeu con el objetivo de no lamentar lesiones inoportunas en el momento más clave de la temporada. El equipo todavía tiene que jugar la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid y la final de la Champions League contra el Olympique Lyonnes en apenas unas semanas. Sin objetivos en liga tras cantar el alirón la última jornada, las azulgranas no quieren perder el ritmo competitivo antes de llegar a las dos citas finales que determinarán el desenlace de una temporada de récord.

¿Dónde ver el Barcelona - Levante de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Levante se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2 (M72). Además, el encuentro se podrá ver gratis y en directo a través de TV3, la televisión autonómica de Catalunya.

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