“Si lo veo claro, ni lo pienso”: así se gestó el partido de MVP de Carla Julià

Carla Julià lleva ya varios partidos dejando huella. No es cosa de una noche ni de un destello aislado. Lo hizo en Liga ante el Badalona, volvió a destacar en Copa frente al Alavés y confirmó sensaciones ante el Madrid CFF, firmando una actuación que va más allá de los números. MVP del partido, generadora constante de peligro y, sobre todo, una futbolista que transmite algo distinto cada vez que entra en contacto con el balón: diversión, atrevimiento y la sensación permanente de que puede pasar algo.

Tiene 19 años recién cumplidos —los celebró en diciembre— y suma ya 362 minutos con el primer equipo repartidos en ocho partidos. Dos MVP, presencia en Champions y una adaptación inmediata que no entiende de contextos. Aunque es extremo de formación —habitualmente partiendo desde la izquierda—, desde su llegada al Barça este verano ha actuado principalmente como lateral izquierda, tanto en el filial como con el primer equipo. Ante el Madrid CFF, Pere Romeu decidió devolverla más arriba y situarla en el extremo derecho, a pierna cambiada, y la apuesta salió redonda.

La decisión no fue casual. La ausencia de Graham y la necesidad de dosificar a Vicky empujaron al cuerpo técnico a buscar alternativas. “A Vicky la quiero cuidar lo máximo posible. Está jugando en varias posiciones, lleva muchos minutos encima y queremos protegerla”, explicó Romeu tras el partido. Fue entonces cuando apareció la opción de Carla. "Lo hablamos con ella, le explicamos qué tipo de partido esperábamos y lo que es jugar de extremo derecho en este equipo, porque es una posición muy concreta". Ella, predisposición total. Resultado, sobresaliente. “Es una jugadora muy fina y muy precisa técnicamente y que tiene desequilibrio. No diría que es una jugadora súper rápida, pero es muy eléctrica en metros finales y en situaciones de espacios reducidos, tiene capacidad para desbordar”, apuntó el técnico.

Un gol de crack

Desde esa banda nació buena parte del peligro del Barça, especialmente en el primer tiempo. Carla fue la jugadora que más ocasiones generó, provocó el gol en propia y forzó un penalti, además de firmar una asistencia. Su gol fue un compendio de talento natural: robo tras una pérdida en salida, control en el lateral del área, caño a una veterana como Mónica Hickmann y disparo a la escuadra del segundo palo. Una acción tan descomunal que provocó incluso la reacción desde el palco: Juliano Belletti se llevó las manos a la cabeza, gesticulando incrédulo, como preguntándose cómo era posible semejante barbaridad.

También conectó a la perfección con Aïcha y con Pajor, a quien asistió en el tercer gol. La polaca no dudó en dedicarle el tanto. “Es de las mejores futbolistas del mundo, con ella es muy fácil jugar. Sabía que iba a ir al primer palo y sin mirar se la he puesto”, explicó Carla, que se mostró cómoda y agradecida por la confianza recibida. “Muy contenta, también por las oportunidades. Hoy me ha tocado de extremo y yo encantada. Pere me dice que salga y haga lo que hago en los entrenos, que esté tranquila”.

El partido dejó otra imagen significativa: Carla celebrando el final junto a Laia Martret, debutante en Liga F, y Ainoa Gómez, autora de su primer gol con el primer equipo. “Demuestra el gran trabajo que se hace en el filial. Juegue quien juegue, podemos ganar y seguir jugando igual de bien”, apuntó. Pere Romeu cerró el retrato con calma y perspectiva: “Tiene capacidad, predisposición y voluntad. Esperamos tener todos la paciencia adecuada con estas jugadoras jóvenes que están creciendo. Poco a poco”. Carla Julià ya ha empezado a dejar claro que no es una más