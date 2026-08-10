Kika Nazareth, un mes fuera por lesión: el comunicado médico del Barça

Kika Nazareth estará alrededor de cuatro semanas de baja. La jugadora del primer equipo del Barça presenta una lesión en la porción pubofemoral del aductor mayor de la cuádriceps izquierdo, según ha informado este lunes el club azulgrana a través de un comunicado médico.

La portuguesa estuvo con el equipo durante el 'stage' de Andorra, aunque no participó en los últimos entrenamientos junto a sus compañeras. Tras regresar de la concentración, Kika se sometió a las pruebas médicas correspondientes que han permitido confirmar el alcance de la lesión.

El Barça establece un tiempo estimado de recuperación de cuatro semanas, aunque el club especifica que estará sujeto a la evolución clínica y funcional de la futbolista.

La lesión supone un contratiempo para Kika, que afrontaba la pretemporada con el objetivo de conseguir la continuidad que no pudo tener en sus dos primeras temporadas por problemas físicos (una lesión grave que la hizo perderse el tramo final de la 2024-25 y otras más pequeñas el curso pasado). Ahora deberá iniciar el proceso de recuperación y trabajar para regresar progresivamente a la dinámica del equipo.