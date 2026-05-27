El último baile de Alexia Putellas: "Dejo de ser jugadora culé para ser aficionada culé"

Después de una mañana de emociones imposibles de explicar, por la tarde tocaba jugar. El último partido. El último baile. Y si despedirse durante el homenaje en el Spotify Camp Nou ya había sido difícil, decir adiós sobre el césped y delante de su gente lo sería todavía más. El Johan Cruyff, escenario del último partido de la temporada en casa antes de cerrar el curso este fin de semana en Madrid, colgó el cartel de sold out pese al calor asfixiante y al horario complicado, un miércoles laborable a las siete de la tarde. 5.428 culés quisieron estar allí. Porque nadie quería perderse el final de una era.

Poco a poco, el estadio se fue llenando de camisetas con el 11 a la espalda, pancartas, lágrimas contenidas y móviles preparados para guardar un último recuerdo. Alexia Putellas salió al campo por última vez con el himno del Barça sonando de fondo. Hizo su ya habitual saltito antes de pisar el césped con el pie derecho. La Real Sociedad hizo el pasillo a las campeonas y, después de que Clàudia Pina recogiera el premio a mejor jugadora del mes, Alexia ofreció la Champions a la afición con un beso a la copa.

Quería irse de la mejor manera posible y buscó el gol constantemente. Lo intentó varias veces. Seguramente soñaba con marcar uno más, alcanzar los 233 y despedirse con otra reverencia. Pero no pudo ser. Se marcha con 232 goles, los mismos que César Rodríguez. La reverencia, eso sí, la hizo igualmente. Porque hay gestos que ya pertenecen para siempre a la historia del Barça.

El fútbol terminó convirtiéndose en algo casi secundario. La tarde era de despedidas. Ona Batlle y Mapi León tuvieron también su momento. Ninguna ha anunciado oficialmente su salida, pero ambas dejarán el club. La canterana, después de tres años en el primer equipo. La central, tras nueve temporadas defendiendo el escudo blaugrana. Cada una recibió el pasillo de sus compañeras al abandonar el césped. Ona se llevó la mano al pecho, señalando el escudo, antes de agradecer el cariño a la grada. Mapi, completamente emocionada, se marchó entre lágrimas.

El momento del cambio

Pero el gran momento todavía estaba por llegar. Minuto 82. Cambio para Alexia. Antes de abandonar el campo, la capitana quiso tener un último detalle. Aunque salía sustituida por Patri Guijarro —capitana presente y futura—, colocó el brazalete a Marta Torrejón, otra de las futbolistas que también cerrará etapa este verano y que no tendría el homenaje del cambio porque disputó los 90 minutos.

Entonces llegó el pasillo. Los abrazos de sus compañeras. De las árbitras. Incluso de las jugadoras rivales. El Johan entero en pie. Y una imagen para el recuerdo: el abrazo larguísimo y emocionado con Pere Romeu antes de sentarse en el banquillo para disfrutar de los últimos minutos como futbolista del Barça.

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Cuando terminó el partido habló Pere Romeu. “Lo más importante hoy era poder celebrar este póquer de títulos con vosotros. Quería agradeceros todo el apoyo, porque habéis sido y sois una parte fundamental del proyecto. Allí donde vais siempre estáis muy cerca de nosotras. Si este equipo tiene tantos éxitos es porque tiene grandísimas futbolistas, pero también porque estáis vosotros. Confiad en este proyecto, seguiremos dando guerra y lo seguiremos dando todo la próxima temporada. Visca el Barça i visca Catalunya”.

Después, el técnico cedió el protagonismo a Alexia mientras el videomarcador proyectaba el vídeo de su despedida. Y habló.

“Esta mañana ha sido algo impresionante, un sentimiento muy profundo. El estadio está en obras y por eso no habéis podido venir. Por eso quería este momento con vosotros. Muchas gracias de todo corazón. Por creer desde el inicio, y los que no lo han hecho también han sido parte de esto. Todo tiene un inicio y un final, pero el camino ha sido precioso. Hemos vivido noches increíbles, que serán imborrables en nuestra mente”.

La capitana respiró, miró a la grada y dejó otra frase para la eternidad. “Dejo de ser jugadora culé para volver a ser aficionada culé”. Y entonces llegó el último momento. El más simbólico. El definitivo. “No quiero que esto sea un momento triste. Lo último que quiero hacer como futbolista del Barça es cantar con vosotros”. Alexia Putellas cogió el micrófono y dirigió el “Un dia de partit” mientras el Johan cantaba con ella por última vez. “Visca el Barça i visca Catalunya”.

Aunque el resultado era lo de menos, el Barça derrotó por 2-1 a la Real Sociedad en el último partido de la temporada en el Johan. Las de Pere Romeu dominaron desde el inicio y encontraron premio pronto con un gol de Clàudia Pina tras una gran acción por banda izquierda de Carla Julià. La Real reaccionó con el empate de Emma Ramírez, pero antes del descanso apareció la conexión eterna entre Alexia y Aitana Bonmatí con gol de la de Sant Pere de Ribes. Pina rozó el tercero en una segunda mitad en la que el fútbol pasó definitivamente a un segundo plano para dejar paso a las despedidas