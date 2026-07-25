Tyler McCamey, segundo fichaje del Barça femenino

El FC Barcelona femenino sigue confeccionando su plantilla para la temporada 2026/27. Después de anunciar el fichaje de Van Asten y las renovaciones de Graham Hansen, Marta Torrejón y Carla Julià, el club blaugrana ha oficializado este sábado la segunda incorporación del verano. Se trata de Tyler McCamey, portera estadounidense de 24 años que firma con el conjunto culé hasta el 30 de junio de 2028, esto es, para las próximas dos temporadas.

En un movimiento algo sorprendente, la futbolista americana llega al Estadi Johan Cruyff con la carta de libertad procedente del Dallas Trinity FC. "En los próximos días, se realizará el acto oficial de firma del nuevo contrato, que tendrá lugar en las oficinas del club con la presencia del presidente Joan Laporta y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig", ha informado el Barça en su comunicado oficial.

La futbolista de Atlanta hará equipo en la portería blaugrana con Cata Coll y Gemma Font. Cabe recordar que, a principios de junio, el Barça anunció que Txell Font no seguiría en la entidad tras finalizar contrato.

Tyler McCamey jugó cuatro años en la Universidad de Princeton antes de dar el salto como profesional al Gotham en el año 2025. Tras su paso por el conjunto de Nueva Jersey, militó en el Kansas City Current, y el año pasado jugó 16 partidos con el Dallas Trinity FC de la USL Super League estadounidense.

El proyecto de Pere Romeu sigue reforzándose para seguir compitiendo al máximo nivel a pesar de las salidas de Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle, Salma Paralluelo y la propia Txell Font. El Barça, vigente campeón de Europa, afronta la próxima temporada con la ambición de defender su trono continental.