Tres partidos para marcar el rumbo: el Barça abre fuego con el Leuven

Nueve días, tres partidos y mucho en juego. El Barça afronta un bloque que puede marcar la dinámica de su temporada: hoy, el Leuven en Champions; el sábado, el Clásico en Montjuïc; y la próxima semana, el choque ante el Chelsea. Pere Romeu no esconde la exigencia, pero se muestra sereno y confiado: "Es una locura, pero estas pueden con todo".

El conjunto belga llega a Barcelona en plena dinámica positiva. Campeón de su liga el curso pasado, el Leuven ha trasladado esa inercia a Europa y se ha convertido en una de las sorpresas del torneo. Superó con solidez las rondas previas y todavía no conoce la derrota en esta Champions, con un empate y una victoria en la fase de liga. Se trata de un equipo joven y que exige precisión en la salida, y con jugadoras que son referencia en Bélgica como Zenia Mertens, Alixe Bosteels y Julie Biesmans. “Es un equipo agresivo, con energía y fases defensivas muy presionantes”, advirtió Romeu.

El Barça, por su parte, lidera el grupo con dos triunfos convincentes ante Bayern y Roma. Las azulgrana llegan tras una sólida victoria liguera que permitió rotar y repartir minutos. La recuperación progresiva de algunas piezas, como Pajor, ofrece alternativas en ataque en un momento en el que el equipo ha tenido que reinventarse por las bajas en la posición de ‘9’. Romeu lo resumió así: “Si faltan referencias, hay que modificar cosas. Estoy muy contento con cómo el equipo ha respondido”.

El Johan vuelve a ser el punto de partida. Primer paso antes de una semana que pondrá a prueba ritmo, cabeza y profundidad de plantilla. Pero la idea es clara: primero, la Champions