Tres goles y un eclipse para estrenar el nuevo Barça

El Barça arrancó la pretemporada con un triunfo ante el Montpellier (3-1) en un Johan Cruyff de gala para una tarde especial: primer amistoso del curso, eclipse solar y estreno de varias de las nuevas caras del proyecto. En la grada, además, hubo un espectador de lujo: Raphinha.

Sobre el césped, Pere Romeu apostó por un once con bastante aroma a titular, con algunas piezas jóvenes. Renee van Asten se estrenó como azulgrana desde el inicio, como central izquierda, junto a Torrejón. Martina Fernández volvió a casa ocupando el lateral derecho, una posición en la que el Barça la necesitará especialmente al inicio del curso por las bajas del Mundial sub-20. Brugts actuó en el otro costado.

Patri Guijarro ocupó el pivote, con Pina como interior izquierda y Vicky López en la derecha. Arriba, dos futbolistas del filial: Liv Pennock partió desde la banda derecha y Lúa Arufe desde la izquierda. Fue el primer vistazo a las ideas de Romeu. Van Asten lució el dorsal 3, Kerolin Nicoli el 7 y Martina el 22, aunque todavía no son definitivos.

El primer tiempo tuvo aroma inequívoco de pretemporada. El Montpellier salió intenso, por momentos demasiado, con varias faltas innecesarias, mientras el Barça fue imponiendo poco a poco su juego de toque. Las azulgranas llegaron, pero les faltó precisión. El gol llegó justo antes del descanso: Patri Guijarro aprovechó una acción con varios rechaces para abrir el marcador.

Con el paso por los vestuarios, Romeu movió el banquillo. Cata Coll, Sydney, Graham y Carolina Ferrera entraron por Gemma Font, Vicky, Pennock y Lúa. El Montpellier empató pronto, por medio de Rouquet, pero el Barça reaccionó y volvió a rozar el segundo en varias ocasiones.

Inmediatamente después, Pina encontró el premio, precisamente el día que cumplía 25 años. La centrocampista recibió dentro del área y firmó un remate perfecto para devolver la ventaja al Barça. El partido entró entonces en una fase de constantes cambios.

A partir de ahí llegó una nueva revolución. Paredes, Daniela Martínez, María Llorella, Mayssa Baha, Vizuete, Lidia Gibert y Charlotta Ohlander entraron por Torrejón, Brugts, Martina, Pajor, Patri, Pina y Van Asten. Varias pudieron estrenarse con el primer equipo. Y fue Mayssa, con solo 15 años, quien puso la guinda al marcar el tercero tras otro centro de Graham.

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La última noticia fue el debut de Kerolin Nicoli, que disputó el último cuarto de hora como azulgrana. Vizuete incluso tuvo el cuarto con un disparo lejano, pero el marcador ya no se movió. El 3-1 sirve para arrancar con buenas sensaciones, coger ritmo y empezar a colocar piezas. Queda mucho camino, pero el primer test ya permitió ver algunas ideas de Romeu y comprobar que el nuevo Barça empieza a andar