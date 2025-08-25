Tres conclusiones de la pretemporada del Barça

Las pretemporadas sirven para experimentar, para dar minutos a las jóvenes que buscan hacerse un hueco y para perfilar roles de cara al curso que viene. El Barça ha disputado este verano tres partidos: la Copa Catalunya contra el Badalona (1-0) y los dos amistosos de la gira por México, en el Duelo de Estrellas (2-2, con victoria en los penaltis) y frente al Club América (2-1). Dos de ellos, ya con la plantilla al completo.

Hay cosas que no cambian, como que Patri Guijarro es el ancla y motor del equipo. Cata Coll ha vuelto a un gran nivel, los primeros minutos de Aleixandri con el Barça han sido excelentes -especialmente haciendo pareja con Mapi León- y Graham está recuperando su mejor versión.

Y aunque todavía es pronto, a pocos días de que arranque la Liga en el Johan Cruyff contra el Alhama, se pueden extraer tres conclusiones.

1. Construir un buen ‘equipo B’

Pere Romeu ha ensayado diferentes onces en primeras y segundas partes, combinando experiencia, veteranía y juventud. La fórmula es clara: que las más jóvenes no se vean solas, sino arropadas por referentes. Con el calendario tan exigente que espera al Barça esta temporada, esa es la línea a seguir.

La clave está en las rotaciones, pero introduciendo a las menos habituales dentro de bloques con más titulares, para que crezcan a su lado y, al mismo tiempo, se generen sinergias que las conviertan en verdaderas opciones reales cuando el equipo las necesite.

2. Futbolistas llamadas a dar un paso adelante

Por la situación económica del club y la configuración final de la plantilla, varias jugadoras tienen ante sí una gran oportunidad para reivindicarse. El primer caso es el de Salma Paralluelo: el Barça necesita recuperar su mejor versión.

También Kika Nazareth, que se perdió la mitad del curso pasado por lesión, puede ser clave por su talento y polivalencia. Lo mismo ocurre con Vicky López, que cerró la temporada a gran nivel y brilló en la Eurocopa. Su evolución hacia la banda derecha le ha dado comodidad, y este debe ser su año, aunque necesitará continuidad y confianza para consolidarse. Y en el caso de Lucía Corrales, que ha vuelto muy bien de la cesión en el Sevilla, más de lo mismo.

3. Cuidar a las jóvenes

Con tantas canteranas en dinámica del primer equipo, algunas con ficha ‘A’ y otras con ficha ‘B’, la paciencia y el cuidado son imprescindibles. En México, Sydney Schertenleib sufrió en sus primeros minutos como pivote, una posición que no domina. Tras un error, Ewa Pajor se acercó a animarla. Ese gesto resume el camino: acompañar y proteger.

Las más jóvenes tienen que ser importantes, tanto en el presente como de cara al futuro. Sydney, Vicky, Corrales, Serrajordi, Aïcha y compañía han demostrado que están preparadas. Pero para ello será fundamental una gestión deportiva impecable —oportunidades, minutos de calidad junto a las mejores, regularidad— y también emocional, para que se sientan respaldadas por las referentes del equipo y el cuerpo técnico